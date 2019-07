00:31 Uhr

Taster ersetzen die Schlagzeug-Sticks

Mechatronik-Studenten entwickeln Gerät für Musiker mit Behinderung und mehr

Seit mehr als zehn Jahren machen sich Studenten der Hochschule Augsburg (HSA) darüber Gedanken, wie mit computergestützten Geräten das Leben von Menschen mit Behinderung erleichtert werden kann. Immer wieder tüfteln, entwickeln, bauen und verbessern sie Konstruktionen, die den Bewohnern des Fritz-Felsenstein-Hauses (FFH) helfen, beispielsweise beim Spielen, Malen und Musizieren oder schlichtweg die Küchenarbeit erleichtern.

Erst kürzlich hatten Studierende spezielle Küchenwaagen an die Felsensteiner übergeben, für die sich gleich mehrere Abteilungen des Kompetenzzentrums begeistert hatten. Deshalb wurde eine Fünfer-Serie angefertigt, die Geräte sind nun im täglichen Gebrauch.

Auch in diesem Jahr waren Studierende und Professoren zu Gast im FFH, um neue Entwicklungen vorzustellen. Zuvor hatten Martin Bayer, Professor für Elektrotechnik an der HSA, und FFH-Vorstand Gregor Beck, die Veranstaltung eröffnet und dabei betont, wie sinnvoll hier Mechatronik und Elektrotechnik für computergestützte Assistenzsysteme eingesetzt werden können. „Ingenieure und Informatiker arbeiten gemeinsam daran, die Welt besser zu machen“, so Beck. Und an die Studenten gerichtet: „Die Perspektiven im Bereich für Reha und computergestützte Assistenzsysteme sind sehr gut, hier gibt es noch viel Entwicklungspotenzial.“

Die Studenten präsentieren und erläutern ihre Entwicklungen und die Felsensteiner und deren Betreuer probierten aus, stellten Fragen. „Das Besondere an diesem Projekt ist der enge, direkte Austausch der Entwicklerteams mit den Nutzern. „Die jungen Menschen schaffen hier einen gesellschaftlichen Mehrwert, darauf sind wir stolz“, so Bayer.

Die FFH-Experten Roland Salvamoser und Christine Brenner beraten die Studierenden in der Projektphase. Schließlich sollen die Geräte möglichst genau auf die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung abgestimmt sein, um körperliche Einschränkungen möglichst gut auszugleichen.

So hat sich auch das sechsköpfige Team, das ein kleines Schlagzeug mit Trommel und Hi-Hat gebaut hat, an den konkreten Bedürfnissen eines körperbehinderten Drummers der Musikgruppe „Feuerstuhlgang“ orientiert. Die FFH-Band spielt Hardrock mit elektronischen Geräten und tritt regelmäßig bei Veranstaltungen des Kompetenzzentrums auf.

Das Schlagzeug wird mittels großer Taster bedient, eine entsprechende Mechanik setzt die Sticks in Bewegung. Zudem können verschiedene Rhythmen und Geschwindigkeiten eingestellt werden. Klar, dass das neue Instrument gleich in der nächsten Bandprobe ausprobiert wird.

Weitere Teams hatten eine elektronische Schneidemaschine für Brötchen, das Geschicklichkeitsspiel Hot-Slot, eine variabel einsetzbare Drehscheibe für Spiele sowie einen Kran mit Greifarm konstruiert, die alle computergestützt funktionieren und über Taster, Joysticks oder Tablets angesteuert werden. (AZ)

Themen Folgen