28.01.2020

Technik macht Spaß

Gymnasium erhält sensorgesteuerte Lego-Bausätze für den Informatikunterricht

Von Reinhold Radloff

„Technik macht Spaß“ heißt es schon lange am Leonhard-Wagner-Gymnasium (LWG). Relativ neu ist dieses Projekt bei der Bürgerstiftung Augsburger Land, womit an Schulen technisches Verständnis gefördert werden soll. Dass diese Idee funktioniert, das erfuhr der Vorstand des Vereins kürzlich bei einem Besuch im LWG, der einen besonderen Grund hatte.

„Glück muss man haben“, meinte der Fachleiter Informatik am Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen, Axel Möller, und erzählte die dazugehörige kurze Geschichte: „Durch Zufall erfuhr der Vorstand der Bürgerstiftung Augsburger Land davon, dass wir sehr engagiert im Informatikunterricht arbeiten. Die Damen und Herren kündigten sich bei uns an und fanden ihre Informationen bestätigt. Die Bürgerstiftung entschloss sich schnell dazu, uns acht Bausätze im Wert von 3400 Euro zu stiften. Mit weiteren acht Bausätzen, die wir durch unseren Gewinn des Wilhelm-Hübsch-Preises der IHK Schwaben finanzierten, sind wir nun in der Lage, die Informatikkurse sehr effektiv ablaufen zu lassen.“

Die Bausätze werden nun jedes Jahr im Informatikunterricht eingesetzt, um den Schülern der siebten und zehnten Klassen einen Einblick in die sensorgesteuerten Bewegungsabläufe bei Robotern zu ermöglichen. „Die Lego-Sätze sind flexibel und bieten die Möglichkeit, durch Um- und Anbauten von verschiedenen Elementen und Sensoren, die Aufgabenstellung und den Lerneffekt ständig zu steigern“, so Möller. Bei der Übergabe demonstrierten Schüler, wozu die Bausätze in der Lage sind: beispielsweise ein Fahrzeug per Computer so zu programmieren, dass es eine vorgegebene Kurvenbahn abfährt, Hindernisse umfährt oder vor ihnen abstoppt, Lasten aufnimmt und der Funktionen mehr.

Um noch weitere Lerneffekte zu erzielen, ist geplant, Informatikstudenten in den Unterricht zu holen, um die Schüler auf den neuesten Stand zu bringen. „Für unsere Schüler ist es sehr wichtig, in Sachen Computer und Elektronik einen möglichst hohen Wissenstand zu erhalten, um der immer schneller fortschreitenden Technisierung in der Welt auf Augenhöhe begegnen zu können“, meinte Schulleiter Pfaffendorf und lobte die Aktion „Technik macht Spaß“ der Bürgerstiftung. Stiftungsvorsitzender Jürgen Idzko erklärte, dass er und sein Vorstand auch andere Schulen im Landkreis sehr gerne unterstützen würden. Mittel hierfür stehen zum Teil zur Verfügung, können aber auch in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Unternehmen organisiert werden. Das LWG ist nur der Anfang dieser großen Initiative.

Themen folgen