vor 22 Min.

Tempolimit in Großaitingen kommt nicht

Der Bürgerantrag, die Geschwindigkeit auf allen Straßen zu beschränken, ist vom Tisch

Von Hieronymus Schneider

Es war eine der kürzesten Gemeinderatssitzungen der Wahlperiode. Nach einer halben Stunde beendete Großaitingens Bürgermeister Erwin Goßner die öffentliche Sitzung mit einer überraschenden Mitteilung: „Der in der Bürgerversammlung im Januar gestellte Antrag auf ein Tempolimit von 30 km/h auf allen Gemeindestraßen wurde zurückgenommen“, sagt er. Der Gemeinderat müsse sich mit diesem Antrag nicht mehr befassen.

Wie berichtet, hatte Gerhard Michl in der Bürgerversammlung diesen Antrag schriftlich eingereicht und in einem weiteren Schritt auch die Geschwindigkeitsreduzierung auf der Ortsdurchfahrt der Staats- und Kreisstraßen angeregt. Der Grund für die Rücknahme war wohl ein ausführliches Gespräch über die Ergebnisse der Verkehrsschau mit dem Bürgermeister.

Weitere Themen in der Sitzung waren die Erweiterung des Kindergartens St. Nikolaus. Die Gemeinderäte stimmten der Planung des Architekturbüros Bosse für die Erweiterung zu. Außerdem genehmigten die Mitglieder die gestiegenen Kosten für den Einbau der Brandschutztüren in der Schule. Dieser war ursprünglich mit 54000 Euro veranschlagt und kostete die Gemeinde jetzt rund 96000 Euro. Die Gemeinde hat im vergangenen Jahr zweckgebundene Spenden entgegengenommen und diese an gemeinnützige Einrichtungen weitergeleitet. Demnach gingen knapp 2000 Euro an den Kindergarten St. Nikolaus und 500 an den Kindergarten St. Walburga. Mehr als 600 Euro für Buskosten erhielt die Grund- und Mittelschule. Rund 500 Euro wurden an den Fonds „Hilfe in Großaitingen“ gespendet. Der Gemeinderat sprach auch über die Kommunalwahl am 15. März und entschied, dass die eingesetzten Wahlhelfer eine Entschädigung in Höhe von 60 Euro erhalten sollen. Die letzten Gemeinderatssitzungen dieser Wahlperiode finden dienstags am 17. März und 21. April statt. Die erste Sitzung des neuen Gemeinderates ist für Dienstag, 12. Mai vorgesehen.

