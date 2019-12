vor 18 Min.

Teurer Denkzettel für 21-jährigen Azubi

Ein junger Mann griff einen Polizisten an. Er war betrunken und soll eine Pistole bei sich gehabt haben. Jetzt stand er vor Gericht.

Von Michael Siegel

Teurer Denkzettel für einen 21-jährigen Angeklagten aus der Region: Weil er sich im Mai eine Rauferei mit der Polizei geliefert hatte, wurde er jetzt vom Jugendgericht des Augsburger Amtsgerichts zu zwei Wochenenden Freizeitarrest und einer Geldbuße von 700 Euro verurteilt. Der junge Mann soll auch eine Schusswaffe bei sich gehabt haben

Ein Morgen kurz nach 7 Uhr: Ein Polizist ist mit seinem Auto auf dem Weg zur Arbeit bei der Bereitschaftspolizei. Im Bereich Haunstetter Straße/Föllstraße fällt ihm ein Passant auf, weil er schwankt. Der Polizist beobachtet den Mann und erkennt, wie er eine Pistole in die Luft hebt und zwei Schüsse abgibt. So schilderte der Polizist die Situation am Dienstag vor Gericht. Umgehend habe er einen Notruf abgesetzt und seine alarmierten Kollege bei der Suche nach dem zunächst flüchtigen Unbekannten unterstützt.

Keine Pistole gefunden

Nicht weit entfernt sei der Mann dann entdeckt worden. Bei dem Versuch, ihn festzuhalten, habe der junge Mann, der erkennbar alkoholisiert gewesen sei, erheblichen Widerstand geleistet. Rechtsanwalt Nico Müller, der den 21-Jährige verteidigte, begründete die Reaktion so: Seinem Mandanten sei der Sinn dieser Maßnahme völlig unerklärbar gewesen. Dass er die Polizisten mit allerlei Beleidigungen belegt habe, sei unentschuldbar. Und auch, dass er sich den Beamten widersetzt und dass ein Polizist dabei eine Schürfwunde am Knie erlitten habe. Die Vorwürfe gestehe sein Mandant auch ein – nicht aber die Sache mit der Pistole. Der Angeklagte habe, so Müller, nie eine Waffe besessen und er habe auch an besagtem Morgen keine Schüsse abgegeben. Eine Waffe war weder beim Angeklagten noch in der Umgebung gefunden worden.

Jede Spur fehlte auch von einer zweiten Person, die der Bereitschaftspolizist angeblich mit dem Angeklagten am Tatort gesehen hatte. Der Angeklagte selbst, er macht inzwischen nach absolviertem Wehrdienst eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker, gab vor, sich nicht mehr recht an die Vorkommnisse erinnern zu können. Was er im Vorfeld der Tat getrunken hatte, fiel ihm auf die Frage des Richters nicht ein. Er entschuldigte sich persönlich bei den Beamten für seinen Übergriff, nachdem er dies im Vorfeld bereits schriftlich getan hatte. Ein Vertreter der Jugendgerichtshilfe plädierte beim Angeklagten für die Anwendung von Jugendstrafrecht, obwohl die Tat nur kurz vor dessen 21. Geburtstag stattgefunden hatte. Als Sanktion schlug er die Teilnahme an einem „Aloha“-Kurs (Alltag ohne Alkohol) beim Verein „Die Brücke“ vor.

„Polizisten sind nicht die Watschenmänner der Nation“

Staatsanwalt Marius Lindig griff dies auf. Er forderte zudem, den Angeklagten zu zwei Wochen Freizeitarrest zu verurteilen und zu einer Geldbuße von 700 Euro. Verteidiger Müller sah den halben Betrag als schuldangemessen an. Manches an den Aufzeichnungen der Polizei zum Tatverlauf sei nicht schlüssig und nicht als belastend für seinen Mandanten zu werten. Richter Bernhard Kugler folgte dem Antrag auf Verurteilung nach Jugendstrafrecht. „Polizisten sind nicht die Watschenmänner der Nation“, so Kugler, der den 21-Jährigen wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen Körperverletzung verurteilte. Er formte die zwei Wochen Jugendarrest zu zwei Wochenenden Arrest um, hielt diese Maßnahme aber für angebracht. Immerhin stehe der Angeklagte nicht zum ersten Mal vor Gericht. Auch die 700 Euro Geldstrafe sah er als erforderlich an, weil junge Leute am ehesten am Geldbeutel getroffen würden. Schließlich ordnete der Richter an, dass der Angeklagte am Beratungskurs zum Umgang mit Alkohol teilzunehmen habe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

