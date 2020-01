18.01.2020

Theaterspieler in den Wechseljahren

Kartenvorverkauf für neue Spielsaison hat begonnen

„Meine Frau, die Wechseljahre und ich“ lautet der Titel des neuen Stücks der Laienbühne Konradshofen. Die Proben für die Spielsaison 2020 laufen bereits seit einigen Wochen. Ab 22. Februar steht der heitere Dreiakter aus der Feder von Betti und Karl-Heinz Lind auf dem Spielplan. Der Kartenvorverkauf läuft bereits.

Das Publikum darf sich auf viel Witz und Situationskomik, aber vielleicht auch eine Prise Mitgefühl oder gar Schadenfreude für den geplagten Ehemann freuen. Die Konradshofer Hobbymimen werden jedenfalls alles daran setzen, dass kein Auge trocken bleibt. Zum Ensemble zählen heuer Stephan Knöpfle, Jutta Schnell, Birgitt Gotthardt, Andrea Ringler, Andreas Drabek, Karl Müller, Sabine Kienast und Andreas Knöpfle. Erstmals als Souffleuse dabei ist heuer Luise Baur, als Spielleiterin fungiert in bewährter Manier Stefanie Knöp-fle. Insgesamt sechs Mal steht der Dreiakter auf dem Spielplan in der ehemaligen Schule in Konradshofen. Premiere ist am Samstag, 22. Februar, um 19.30 Uhr. Zu sehen ist das Stück außerdem an folgenden Terminen: Samstag, 29. Februar, (19.30 Uhr), Sonntag, 1. März, (14 Uhr), Freitag, 6. März, (19.30 Uhr), Samstag, 7. März, (19.30 Uhr) und Sonntag, 8. März, (14 Uhr). (SZ)

Karten können beim Ferienhof Gattinger unter der Telefonnummer 08204/1741 sowie mobil oder per WhatsApp unter 0151/14461051 bestellt werden.

Themen folgen