04.07.2019

Theaterspieler zielen am genauesten

Bei der Dorfmeisterschaft in Untermeitingen muss die letzte Begegnung wegen eines Gewitters abgebrochen werden

Von Hieronymus Schneider

Zur 28. Dorfmeisterschaft im Stockschießen lud die Stockschützenabteilung des SV Untermeitingen wieder Vereine, Betriebe, Organisationen und private Spielgemeinschaften zu einem ganztägigen Turnier ein. Spielberechtigt waren nur Hobbyspieler, alle aktiven Passinhaber waren ausgeschlossen.

14 „Moarschaften“ aus der Untermeitinger Gesellschaft hatten sich angemeldet und begannen schon um acht Uhr in zwei Vorrundengruppen. Am Vormittag waren die Temperaturen und auch die Spieler noch frisch. Bei den Endrundenspielen am Nachmittag drückte aber die Sonne und wohl auch so manches Getränk auf die Kondition, und in der letzten Spielrunde prasselte plötzlich ein mächtiger Gewitterregen nieder und setzte die Bahnen unter Wasser.

Wettbewerbsleiter und Schiedsrichter Wolfgang Frank musste die letzte Partie nach drei von sechs gespielten Kehren abbrechen und den Zwischenstand ganz regulär als Endergebnis werten.

Glücklicherweise fanden alle Spieler schnell unter der geräumigen Überdachung Platz, wo sie sich trocknen und stärken konnten. Die Vorsitzende des SV Untermeitingen, Isabella Uhl, und die Zweite Bürgermeisterin Sonja Storch, drückten ihre Freude über diese zur Hälfte vom Verein und der Gemeinde finanzierte offene Halle aus. Bis zur Auswertung der Ergebnisse und noch weit darüber hinaus hielt Alleinunterhalter Rainer Seidl die Spieler und Organisatoren bei bester Laune.

Bei der Siegerehrung durch Wolfgang Frank stellte sich der Theaterverein Laetitia sowohl als Gewinner als auch der größte Teilnehmer heraus. Als Team Bühnenstrolche holten Christian und Rainer Schrodt, Florian Osterried und Thomas Riggert den von Altbürgermeister Georg Klaußner gestifteten silbernen Wanderpokal, und auch der zweite Platz ging an das Team Theaterverein. Das Kleine Theater belegte den siebten Platz, und das Damenteam Laetitias Zimtschnecken wurde immerhin noch Zwölfter im Klassement.

Den von Konrad Rieder junior gestifteten Wanderpokal für die beste Damenmannschaft eroberte das Team Hugo mit Julia Röder, Iris Marz, Stefanie und Sabine Höfer auf dem dritten Platz der Gesamtwertung. Einen Platz dahinter landete das Team Fuggerstraße als beste gemischte Mannschaft aus Damen und Herren. Anna Greulich, Otto Mayr, Nico und Gerhard Rieder durften dafür den Mixed-Team-Pokal in Empfang nehmen, gestiftet von Maria Bauer. Sehr beachtlich schlug sich auch das afrikanische Team Die Löwen in dieser alpenländischen Sportart mit dem neunten Platz.

Ergebnisse1. Bühnenstrolche, 2. Theaterverein, 3. Team Hugo, 4. Team Fuggerstraße, 5. SVU Fußball, 6. SGU Darter I, 7. Kleines Theater, 8. CSU, 9. Die Löwen, 10. Firma Schmid/Müller, 11. SGU Darter II, 12. Laetitias Zimtschnecken, 13. Die Bananen, 14. Team Prosol.

