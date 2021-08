Wie das rätselhafte Lechfeldschwert die nächsten 1000 Jahre überdauern soll

Plus Der Zustand und die Geschichte werfen Fragen auf: Drei Monate lag das Schwert aus der Zeit der Lechfeldschlacht im Entsalzungsbad. Nun haben es Wissenschaftler aus der Flüssigkeit gehoben.

Das eiserne Fundstück ist auch nach über tausend Jahren noch gut erhalten. Die einzelnen Bestandteile des Schwertes, wie der Knauf oder die Parierstange, sind noch deutlich zu erkennen. Die Klinge wirkt, von einigen Macken abgesehen, beinahe unbeschädigt. Das macht das Schwert zu einem überaus seltenen, aber auch rätselhaften Fundstück. Denn über die genaue Geschichte können die Experten keine klare Aussage treffen.