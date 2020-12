Tierische Geschenke

Plus Stehen die Vierbeiner jetzt auch auf elektronisches Spielzeug? Über zwei Arten der Mäusejagd.

Nach mehreren Monaten Corona und ihren Folgen wissen wir: Die Welt ist digitaler geworden. Homeoffice ist eine Selbstverständlichkeit. Schulkinder arbeiten mit der Lernplattform Mebis, wenn sie denn mal funktioniert. Auch im Studium geht es ohne nicht mehr. Im Alltag wird schon länger online bestellt. Ob Geschenke oder Lebensmittel, die im Supermarkt zusammengestellt und dann an der Kasse abgeholt werden können: Unser Leben ist so digital wie noch nie. Das unserer Haustiere wohl auch.

Die Computer-Maus musste dran glauben

Wie sonst lässt sich erklären, dass die Katze jüngst mit der Computer-Maus spielte? Laptop und Maus lagen aus Platzgründen nicht mehr auf dem Esstisch in der Küche, sondern auf dem Boden. Dort brachte sich die Samtpfote in Stellung und setzte zum Sprung an: Mit ihren scharfen Krallen schlug sie auf die Computer-Maus ein, die im Todeskampf weder zappelte noch zuckte. Die Katze juckte das wenig: Sie fixierte links und rechts die Maus und kaute anschließend auf dem Kabel herum. Jetzt ist sie maushin, die Computer-Maus. Zur Belohnung gibt es aber sicherlich kein weiteres elektronisches Spielzeug. Die Katze soll lieber wieder analog auf Mäusejagd gehen.

