Tipps und Mitmach-Aktionen für ältere Menschen

Ein Infotag in Königsbrunn berät zu Themen, die Senioren und ihre Angehörigen beschäftigen

Der zweite große Seniorentag findet am Samstag, 11. Mai, in Königsbrunn statt. Die Stadt Königsbrunn veranstaltet ihn in Zusammenarbeit mit dem „Runden Tisch für Senioren“ im Evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes an der Friedhofstraße 2. Senioren sowie ihren Angehörigen werde bei dem Infotag ein vielseitiges Programm geboten, heißt es in der Programmvorschau.

Mitmach-Aktionen, Expertenvorträge und zahlreiche Beratungsstände greifen von 10.30 Uhr bis 16.00 Uhr die wichtigsten Themen auf, die ältere Menschen und ihre Familien beschäftigen. Mehr als 20 Vereine und Organisationen mit langjähriger Erfahrung informieren und beraten über Ernährung und Bewegung im Alter, über Pflege, Unterstützung und Wohnmöglichkeiten, über gesundheitliche Themen und Gelegenheiten, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Mit dabei sind zum Beispiel die Arbeiterwohlfahrt, das betreute Wohnen im Asternpark, die BRK Bereitschaft, die Caritas, die Freiwilligen-Agentur Königsbrunn, der Hospizverein Christrose, die Kirchen, der Kneippverein, das Mehrgenerationenhaus, die Seniorenberatung des Bezirks Schwaben, der VdK, die Vitalsportgemeinschaft und die Zeitbörse.

Umrahmt wird der Infotag bei schönem Wetter von einem bunten Angebot, das die ganze Familie anspricht: Mit Rikscha-Fahrten sowie einem Spielmobil und einer Hüpfburg für Kinder ist auch Unterhaltung für die Angehörigen geboten. Getränke, Kaffee und Kuchen sowie ein kleiner Imbiss runden das Programm ab. Alle Seniorinnen und Senioren, die an diesem Tag vorbeikommen, erhalten von der Stadt Königsbrunn zudem eine Notfalldose, die – im Kühlschrank aufbewahrt – bei Rettungseinsätzen einen schnellen Zugriff auf alle wichtigen Daten eines Patienten ermöglicht.

Das Programm der Mitmach-Aktionen und Expertenvorträge:

l 11 bis 11.30 Uhr Gymnastik mit dem Kneippverein.

l 11.30 bis 12 Uhr „Unser Angebot für Sie!“, Vortrag von Silvia Seitz vom Hospizverein Christrose.

l 12 bis 12.30 Uhr „Sitztanz“ mit Sonja Braun, Ludwigspark.

l 13 bis 13.30 Uhr „Entstehung und Therapiemöglichkeiten der Arthrose des Hüftgelenks“, Vortrag von Dr. Jochen Wittig, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie bei den Wertach-Kliniken.

l 13.30 bis 14 Uhr Musikalische Bildung im Alter (Musikgeragogik) mit Johannes Gretz.

l 14 bis 14.30 Uhr „Richtige und gesunde Ernährung im Alter“, Vortrag von Alexandra Hiebl vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

l 14.30 bis 15 Uhr Qigong mit Jutta Scheuffelhut.

l 15 bis 15.30 Uhr „Allgemeine Informationen über das Thema Pflege und was es für Betroffene und Angehörige bedeutet“, Vortrag von Anke Birke, Bezirk Schwaben.

l 15.30 bis 16 Uhr „Gemeinsames Singen“ mit dem Generationen-Chor unter der Leitung von Christian Toth.

