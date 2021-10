Derbysiege für den PSV Königsbrunn

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt gab es im Königsbrunner Derby für die Männer des PSV den ersten Sieg. Auch die Frauen siegten in einem Nachbarschaftsduell.

Nach zwei Aufstiegen in Folge, einer kurzen Saison 20/21 (Abbruch nach zwei Spielen Lockdown-bedingt) und der Corona-bedingten Pause schlugen die Herren vom Polizei SV Königsbrunn nun endlich in der Bezirksoberliga auf. Dort gab es erst mal zwei Niederlagen: Mit 7:9 unterlag man Thannhausen und mit 6:9 Balzhausen.

Nach den zwei engen Niederlagen und dem zwischenzeitlichen letzten Platz in der Liga ging es gegen den Stadtrivalen vom TSV Königsbrunn. Die positiven Erkenntnisse aus den Spielen überwogen jedoch, und auch freute man sich, nun endlich wieder "daheim" zu sein, in der Halle der Bereitschaftspolizei Königsbrunn. Auch konnten die Herren erstmals komplett antreten.

In den Doppeln konnte Malchow/Oswald voll überzeugen (3:0), Kienle/Weiser fanden an diesem Abend überhaupt nicht ins Spiel und verloren klar 0:3. Auch Groß/D. Ruder mussten dem Gegnern gratulieren.

In dem stark umkämpften, aber immer fairen Spiel der beiden Königsbrunner Vereine mussten in den Einzeln nur Weiser, Malchow und D. Ruder jeweils eine Niederlage einstecken. Besonders Patrick Kienle ist zu erwähnen, der sein Spiel im "Duell der 1er" noch drehen konnte (3:2). Ebenso Daniel Oswald und Constantin Groß, die jeweils zweimal punkten konnten, waren gut aufgelegt und somit beim 9:5-Sieg mit einer gesamten guten Mannschaftsleistung beteiligt. Somit verlässt der PSV die Abstiegsränge und geht positiv gestimmt in die nächsten Spiele.

Schwerer Start in die Saison für die PSV-Damen

Im Spiel der Damen Bezirksoberliga traf die Mannschaft des Polizei SV Königsbrunn im ersten Saisonspiel auf die Mannschaft des TV 1862 Dillingen. Die Gäste aus Dillingen entführten bei ihrem 8:4-Erfolg dabei die Punkte ohne allergrößte Mühe.

Mit langem Atem entführten die Gäste des Polizei SV Königsbrunn am vergangenen Samstag in der Damen-Bezirksoberliga beim 8:5 zwei Punkte aus dem Spiel bei der SG Königstetten (TSV Königsbrunn/FC Haunstetten). Wie knapp es im Spiel wirklich zuging, zeigt auch ein Blick auf das Satzverhältnis von 32:25. Den umjubelten Schlusspunkt unter das zweite Saisonspiel des Auswärtsteams setzte Sandra Knöpfle. Nach diesem Sieg haben die Spielerinnen nun einen Sieg auf dem Tabellenkonto.

Zum Auftakt des Mannschaftkampfes standen sich zunächst die beiden Eröffnungsdoppel gegenüber. Trotz anfänglichen Problemen im ersten Satz drehten die Königstetter Latsch/Bögl das Match gegen Weiser/Knöpfle und gewannen mit 3:1. Lange mit Haltmayer/Fürst ringen mussten Semsch/Bögl, bis sie ihre Kontrahentinnen mit 3:2 niedergerungen hatten. Das Zwischenergebnis zeigte ein 0:2 aus Sicht des Polizei SV Königsbrunn.

Bei den Einzel-Matches kämpfte Katharina Fürst stark gegen Anna Semsch, unterlag jedoch am Ende mi 2:3. Bettina Haltmayer gönnte ihrer Gegnerin Hanna Latsch nur einen Satz. Katharina Bögl konnte Sandra Knöpfle vom Polizei SV letztlich beim 1:3 nicht gefährlich sein. Viktoria Bögl versäumte es derweil mit einem 1:3 gegen Stefanie Weiser, einen Punkt für Königstetten zu holen. Es folgte das Spiel der nominell besten Spielerinnen. Zwei Sätze lang fand Anna Semsch gegen Bettina Haltmayer das richtige Mittel, bevor ihre Kontrahentin sich umstellte und das Spiel doch noch mit 6:11, 8:11, 11:8, 11:7, 12:10 gewann. Bemerkenswert war der Verlauf des Entscheidungssatzes, der mit nur zwei Punkten Unterschied endete. Trotz des Gewinns der ersten beiden Sätze verlor Hanna Latsch ihr Einzel gegen Katharina Fürst noch mit 2:3 im Entscheidungssatz. Stefanie Weiser brachte ihr Spiel gegen Katharina Bögl konzentriert zu einem 3:0-Sieg. Sandra Knöpfle war nach den ersten beiden Sätzen auf einem guten Wege gegen Viktoria Bögl, verlor jedoch den Entscheidungssatz.

Gegen Katharina Bögl unterlag Bettina Haltmayer, während Stefanie Weiser gegen Anna Semsch klar die Oberhand behielt. Voller Elan holte Sandra Knöpfle im fünften Satz den Siegpunkt zum 8:5 für den Polizei SV Königsbrunn.