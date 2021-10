Zwei Siege für den PSV Königsbrunn

Zwei Siege gab es für das Tischtennis-Männerteam des PSV Königsbrunn.

Im Heimspiel gegen den FC 1920 Gundelfingen gelang es der Tischtennis-Herrenmannschaft des Polizei SV Königsbrunn von Anfang an, das Heft in die Hand zu nehmen. So konnte man mit 3:0 in den Doppeln starten. Besonders erfreulich war hierbei der Doppelsieg von Ruder/Schedl. Patrick Kienle, Enrico Malchow, Daniel Oswald, Daniel Weiser, Daniel Ruder sowie Jürgen Schedl hatten letztendlich das Spiel im Griff und konnten sich klar mit 9:2 Punkten durchsetzen.

Am Tag drauf ging es direkt weiter mit der Auswärtspartie beim TSV 1861 Nördlingen. Auch hier konnte die Mannschaft um Kapitän Patrick Kienle zunächst den positiven Trend der letzten Wochen mitnehmen und nach den Doppeln 2:1 (3:1 Kienle/Weiser, 3:2 Malchow/Oswald, 1:3 Groß/Ruder) in Führung gehen. Kienle und Malchow konnten jeweils 3:0 siegen, Weiser 3:1 sowie Oswald mit guter Einstellung im fünften Satz 3:2, ehe sich Constantin Groß und Daniel Ruder trotz guter Leistungen jeweils geschlagen geben mussten. Beim Stand von 6:3 ging es in die zweite Einzelrunde, in der Enrico Malchow knapp 2:3 unterlag. Patrick Kienle, Daniel Oswald und Daniel Weiser konnten den Deckel drauf machen und somit das 9:4 festigen. (SZ)