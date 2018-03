vor 2 Min.

Toleranz ist in der Ehe wichtig

Siegfried und Ida Beck feiern Diamantene Hochzeit. 60 gemeinsame Jahre und viele Reisen schweißen sie zusammen.

Von Carmen Schwab

Ida und Siegfried Beck aus Untermeitingen haben ein besonderes Jubiläum gefeiert: Diamantene Hochzeit. Seit 60 Jahren sind sie verheiratet. Vor dem Bürgermeister Simon Schropp haben sie nun sogar ihr Ja-Wort wiederholt.

„Das ist die Frau, die es 60 Jahre mit mir ausgehalten hat“, so stellt der 82 Jahre alte Siegfried Beck seine drei Jahre jüngere Ida vor. In ihren gemeinsamen Ehejahren haben sie viel Freude, aber auch Leid erlebt. Ein schwerer Schicksalsschlag traf die beiden im Jahr 2011, als ihre Tochter und ihre Enkelin bei einem Autounfall tödlich verunglückten.

Ihre kirchliche Hochzeit feierten die damals 19- und 22-Jährigen 1958 im kleinen Kreis in der Kirche St. Albert in Haunstetten, anschließend gingen sie zum Feiern in eine Wirtschaft. „Als Musik hatten wir einen Plattenspieler, wir haben getanzt bis Mitternacht“, erinnert sich das Paar glücklich zurück. Ihre Hochzeitsreise ging nach Venedig, allerdings begleitete Siegfrieds Mutter die beiden. „Danach planten wir unsere Reisen alle selbst“, erzählt er. Über die Jahre haben Siegfried und Ida Beck insgesamt 47 Länder bereist und zahlreiche Flugreisen hinter sich. Über Kanada, China, Südamerika, Südafrika, Australien, Neuseeland, Mexico oder Karibik, die Becks haben schon alles gesehen: „Wir haben alles gesehen, was wir sehen wollten.“ Die schönste gemeinsame Reise ging nach Vietnam, sie bezeichnen es als traumhaft schönes Land mit sehr offenherzigen Menschen.

Sie raten anderen Paaren, nie über Nacht zu streiten

Die Beiden wohnten zwar schon immer in derselben Straße, doch richtig kennengelernt und verliebt haben sich Siegfried und Ida erst auf der Geburtstagsfeier eines Freundes. „Da schau ich sie an und sie mich. Und wir dachten: Schauen wir mal wie lang wir’s aushalten“, erzählt Siegfried Beck. Er war damals gelernter Installateur und arbeitete 40 Jahre bei Messerschmitt. Ida lernte Verkäuferin im Zentralkaufhaus, wollte aber lieber im Büro arbeiten. Sie bekam ebenfalls eine Stelle bei Messerschmitt. Als ihre Kinder kamen, ein Sohn und eine Tochter, blieb sie zehn Jahre zu Hause und verbrachte viel Zeit mit ihnen. Die Familie unternahm auch viele Ausflüge zum Beispiel mit dem Fahrrad. Siegfried engagierte sich in insgesamt fünf Vereinen in Untermeitingen: im Theaterverein, im Sportverein, im Musikverein, im Soldaten- und Veteranenverein und im Faschingsverein. In Letzterem ist er inzwischen nicht mehr aktiv. Durch sein großes Engagement war er allerdings auch oft von zuhause weg, abends auf Sitzungen. Doch seine Frau hatte nichts dagegen. „Da hat sie schon großes Verständnis gehabt“, sagt er. Seine Frau las zu dieser Zeit viel und machte Handarbeiten, sie häkelte zum Beispiel Tischdecken. „Ich habe den besten Mann der Welt“, schwärmt Ida. Er macht viel im Haushalt, geht einkaufen und kocht. „Aber nicht vor Wut“, scherzt Siegfried Beck, der eine sehr humorvolle und positive Art hat. Beide sind sich einig, warum sie trotz der langen Zeit noch zusammen sind: „Wichtig ist, sich gegenseitig zu ehren, zu achten und zu tolerieren“, sagt Siegfried.

Sie raten anderen Paaren, nie über Nacht zu streiten. „Wir haben immer alles noch am selben Tag ausdiskutiert“, das sei wichtig. Manchmal zog sich einer zurück, doch fanden sie immer wieder zueinander. „Wir hatten zwar Meinungsverschiedenheiten, aber nie große Streits“, erzählt Ida.

Bürgermeister Schrupp vergleicht eine Beziehung passend mit dem Wetter: „Nach einem Unwetter kommt auch wieder die Sonne heraus.“ Bei Siegfried und Ida Beck spürt und sieht man die Liebe. „Wenn man so ausschaut wie du, muss man dich mögen“, sagt Siegfried zu seiner Ida. Und sie erwidert: „Ich hab großes Glück gehabt, er ist so ein fleißiger und liebenswürdiger Mensch.“

