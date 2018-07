21:48 Uhr

Tolle Stimmung am Weihbächle in Großaitingen

Beim Gartenfest des Musikvereins erleben die zahlreichen Besucher viel Musik und ein Stimmungshoch am Samstagabend.

Von Hieronymus Schneider

Wenn freitags der Wiesenweg entlang des Musikerheims gesperrt wird, dann ist es wieder so weit. Das traditionelle Gartenfest des Musikvereins Großaitingen beginnt. Schon vor dem Bieranstich erfüllt der Duft der besonders schmackhaft gegrillten Brathähnchen vom heimischen Geflügelhof Mayr die heiße Sommerluft am Weihbächle.

Punkt 19 Uhr nimmt Bürgermeister Erwin Goßner den Schlegel in die Hand und nach zwei Schlägen spritzt schon der weiße Schaum aus dem Holzfass. Noch ein Sicherheitsschlag drauf und schon konnten die ersten Bürgermeistermaßen an den Zweiten Vorsitzenden Günter Kucera, den Dirigenten Rudi Seitz und an den Zweiten Bürgermeister Anton Burkhard ausgeschenkt werden. Stefanie Sperber dirigierte derweil schon den Auftaktmarsch der Großaitinger Musikkapelle, der in einem Geburtstagsständchen für ihren Dirigenten Rudi Seitz mündete.

Der übernahm danach wieder selbst den Dirigentenstab und unterhielt mit seiner Kapelle die zahlreichen Besucher unter den beiden Zelten und auf den Plätzen unter freiem Himmel aus dem reichhaltigen Reservoir an bayerischer und böhmischer Blasmusik. Bei Einbruch der Dunkelheit gab auch der rotleuchtende Mond sein Schauspiel der Mondfinsternis als Zugabe. Beim fetzigen Stimmungsabend am Samstag mit der Blaskapelle „Die Hurlacher“ war trotz der nun kühleren Temperaturen kaum ein Platz frei und die Warteschlangen vor dem Verpflegungszelt wurden einige Meter länger. Die Hurlacher Musikanten brachten Schwung und Feierlaune in die Partymeile und die vielen Helfer des Musikvereins hatten alle Hände voll zu tun, um ihre Gäste mit Speis und Trank zügig zu versorgen. Vorsitzender Ernst Stauderer war mit seinem Team hochzufrieden. Zum Frühschoppen und Mittagessen am Sonntag passten die Klänge der Mindelblech-Musikanten hervorragend zur Stimmung des Finaltages. Bei der böhmischen Klangfärbung der etwa zwanzig Musikanten mit ihrem Dirigenten Erhard Weber aus Gennach kam an den wieder voll besetzten Tischen die Gemütlichkeit nicht zu kurz. Die Jugendkapelle, deren Mitglieder sich auch als fleißige Helfer über das ganze Festwochenende bewährten, leiteten dann mit Dirigent Rudi Seitz nach dem Kaffee- und Kuchenbuffet den Countdown zum sechsten Badeentenrennen ein.

