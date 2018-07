09:00 Uhr

Tolle Stimmung, zu wenig Zuschauer beim Königsfestival

Die Shows beim Königsfestival kommen gut an. Trotzdem ist fraglich, ob es 2019 wieder ein Großevent gibt: Denn insgesamt sind die Besucherzahlen enttäuschend.

Von Adrian Bauer

Fünf Tage Königsfestival sind Geschichte. Kabarettist Timo Wopp und Comedian Markus Krebs haben die Besucher in der Königsbrunner Eishalle zum Lachen gebracht. Die Schürzenjäger, Schlagerstars wie Jürgen Drews und die „12 Tenöre“ wurden für ihre Musik gefeiert. Ob es auch nächstes Jahr noch ein Festival geben wird, ist allerdings mehr als fraglich. Denn die Resonanz der Königsbrunner ist für Organisator Christian Kunzi eher enttäuschend.

Ein genauer Kassensturz steht noch aus, die ersten Schätzung sehen allerdings recht ernüchternd aus: 3000 bis 3500 Besucher seien an den fünf Tagen insgesamt in der Halle gewesen, sagt Kunzi. Eine Bilanz, die hinter den Erwartungen zurückbleibt und es damit wahrscheinlich macht, dass das Ziel einer „Schwarzen Null“ nicht erreicht wird: „Genau kann man es noch nicht sagen. Wir müssen sehen, welche Rechnungen in den nächsten Tagen noch kommen.“

Gute Rückmeldungen von Gästen und Anbietern

Eine Erklärung, warum das Königsfestival auch in seiner dritten Auflage noch keine große Resonanz fand, hat Kunzi nicht. Die Rückmeldungen der Besucher seien allesamt sehr gut gewesen – sowohl fürs Festivalprogramm als auch für den Streetfoodmarkt. Auch die Stimmung in der Halle sei, an allen Tagen vorzüglich gewesen: „Die Künstler haben allesamt eine tolle Show geboten.“ Auf der anderen Seite stellt er fest, dass Künstler, die sonst große Arenen füllen, wie Markus Krebs oder die Schürzenjäger, in Königsbrunn nur begrenzt auf Gegenliebe stoßen. Auch bei der Schlagerparty kamen weniger Besucher als erhofft. An zu hohen Ticketpreisen kann es eigentlich auch nicht gelegen haben, sagt Kunzi: „Wir orientieren uns an dem, was Veranstalter zum Beispiel in der Gersthofer Stadthalle aufrufen und lagen teilweise auch darunter.“

Für das Festival zieht Kunzi grundsätzlich eine positive Bilanz. Die Stimmung in der Halle passte, die Bänke beim Streetfoodmarkt waren an den regenfreien Tagen sehr gut gefüllt, organisatorisch hat alles so geklappt, wie der Festival-Chef es sich erhofft hat. Aus der HydroTech-Eisarena habe man eine wirklich gute Veranstaltungslocation gemacht. Auch von den Betreibern der Essenstrucks kamen gute Rückmeldung – nur das Wetter am Wochenende passte nicht. „Es hat viel Spaß gemacht, aber es waren auch sehr anstrengende Tage. Seit dem vergangenen Montag war ich im Dauereinsatz mit nur drei, vier Stunden Schlaf pro Nacht. Das zehrt“, sagt Kunzi. Gestern wurde abgebaut, ab heute beginnen die Nacharbeiten im Hintergrund.

Besucherzahl ist ein dicker Wermutstropfen

Ob die positiven Eindrücke aber auch reichen, um sich den Kraftakt 2019 noch einmal aufzuerlegen? Christian Kunzi ist mehr als skeptisch: „Wir haben viel Zeit reingesteckt um den Bürgern etwas anzubieten. Wenn das nicht angenommen wird, fragt man sich schon, ob es vielleicht nicht gewünscht ist.“ Die Besucherzahl sei ein großer Wermutstropfen, vor allem die Resonanz aus Königsbrunn sei entmutigend. „In Schwabmünchen schaut die ganze Stadt beim Singoldsand vorbei, man trifft sich und hat dort eine gute Zeit. Aber bei uns scheint das nicht zu funktionieren.“

49 Bilder Die große Schlagerparty in Königsbrunn Bild: Sabine Hämmer

Eine weitere Ausgabe des Festivals alleine zu schultern, kann er sich daher nicht vorstellen. Eventuell sei eine Kooperation vorstellbar, bei der man sich die einzelnen Arbeitsschritte besser aufteilen kann. „In diesem Jahr habe ich von der Sponsorensuche übers Marketing alles federführend selbst gemacht. Das geht auf jeden Fall nicht mehr“, sagt Kunzi. Auch die möglichen Verluste muss er so alleine schultern. Mit zwei, drei Helfern in einem Organisationsteam könne er sich eine Neuauflage grundsätzlich vorstellen. Fraglich ist nur, ob sich die Mitstreiter schnell genug finden, dass man noch zugkräftige Künstler verpflichten kann.

Themen Folgen