00:33 Uhr

Tollkühne Menschen in verrückten Kisten

Der Jugendbeirat Schwabmünchen veranstaltet ein Seifenkistenrennen, die Anmeldefrist wird verlängert

Von Christian Kruppe

Die Premiere ist schon ein paar Jahre her. Zum 50. Stadtjubiläum rollten zum ersten Mal Seifenkisten durch Schwabmünchen. Vor drei Jahren griff der Jugendbeirat die Idee wieder auf und die tollen Rennen mit den teils verrückten Kisten kamen zurück nach Schwabmünchen. Nach zwei Rennen gab es im vorigen Jahr eine Pause, doch nun soll es weitergehen.

Dazu hat der Jugendbeirat keine Mühen gescheut. In diesem Jahr ist das Rennen sogar ein offizieller Wertungslauf für die Bayerische-, Deutsche- und Europäische Meisterschaft. Neben den Rennwütigen aus Schwabmünchen werden sich auch Fahrer aus dem ganzen Bundesgebiet die Strecke hinabstürzen. Diese ist heuer ein wenig kürzer als sonst, da an der Jahnstraße noch die Brücke gebaut wird. Der Start ist wie in den Rennen zuvor vor dem Pfarrhof. Dann geht es am Stadtbrunnen vorbei in die Jahnstraße hinab bis zum Ziel kurz vor der Baustelle.

Wer noch mitmachen möchte, hat die Gelegenheit, sich bis Mittwoch, 3. Juli, anzumelden. Die Vorgaben für die Teilnahme sind recht weit gefasst. Gefahren werden kann nur als Team. Das heißt, neben einem Fahrer sollte mindestens ein weiter Mitstreiter dabei sein. Dabei muss der Fahrer mindestens 14 Jahre alt sein, um auf die Strecke zu dürfen. Wie die Seifenkisten aussehen, ist fast egal, aber Kreativität ist durchaus gefragt, denn neben den schnellsten Seifenkisten wird von einer Jury auch die schönste prämiert.

Alle Infos zu Regeln, zum Kistenbau und zur Anmeldung gibt es im Internet unter www.jugendbeirat-schwabmuenchen.de.

