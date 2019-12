31.12.2019

Tradition und Zukunft

Wirtschaftsdialog bei Schöffel mit Einblicken

Nachhaltigkeit im Unternehmen wird bei Schöffel seit einiger Zeit als Unternehmenssäule vorangetrieben. Die Service Factory mit eigener Reparatur-Werkstatt und Näherei ist in ihrer Art einmalig in Europa und wichtiger Teil der Nachhaltigkeitsstrategie: Kleidung wird repariert und wieder voll einsatzfähig an den Kunden zurückgeschickt. Im Sinne der Nachhaltigkeit wird die Lebensdauer der Kleidung durch diesen Service verlängert. Waren, die nicht repariert werden können, werden einem „Second-Life-Prozess“ zugeführt. Um Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit einander näherzubringen, benötige es eine klare Strategie und langfristig gesteckte Ziele. Adele Kolos, Corporate Responsibility Manager bei Schöffel, meint, es sei wichtig, dass das Thema in der Führungsebene angesiedelt sei – nur so könnten alle Bereiche erreicht werden. Grundlage sei Kommunikation: Ohne zu informieren, zu vernetzen und für das Thema zu sensibilisieren, sei Nachhaltigkeit nicht möglich. Am Thementisch „Nachhaltiges Human Resource Management“ gab die Personalleiterin Hildrun Brendler einen Einblick in die Personalführung bei Schöffel. In regelmäßigen Abständen würden Mitarbeitergespräche geführt, außerdem werde viel Wert auf Ehrlichkeit und die persönlichen Lebensumstände der Mitarbeiter gelegt. (SZ)