vor 6 Min.

Trailrunner aus Untermeitingen am Watzmann vermisst: Die Hoffnung schwindet

Plus Ein 21-Jähriger aus Untermeitingen wird seit zehn Tagen am Watzmann vermisst. Die Einsatzkräfte wollen die Suche nicht aufgeben, aber die Chance auf Erfolg sinkt.

Von Sören Becker

Seit dem 9. Oktober wird ein 21-jähriger Trailrunner aus Untermeitingen nun am Watzmann bei Berchtesgaden vermisst. Nachdem die Suche zum vergangenen Wochenende unterbrochen wurde, um die Einsatzkräfte nicht zu gefährden, läuft sie nun wieder an. Die Angehörigen des Vermissten bedanken sich für die zahlreichen Nachfragen und Beileidsbekundungen, bitten aber von weiteren abzusehen. Das sei zu belastend für sie. Der größte Einsatz des Jahres für die dortigen Bergwachten wird nun per Fernglas fortgesetzt.

Der Watzmann ist noch immer zu gefährlich für die Einsatzkräfte

"In den Höhenlagen liegen circa 1,50 Meter geschlossener Schnee, der sich zunehmend verfestigt", sagt Markus Leitner vom Berchtesgardner Bayerischen Roten Kreuz. Daher sei die Suche per Drohne und Helikopter nicht erfolgsversprechend. Zu Fuß sei die Suche wegen Lawinen- und Absturzgefahr hingegen zu gefährlich.

Die Einsatzkräfte beraten über die Suche nach dem vermissten Trailrunner. Bild: BRK Berchtesgarden

Dabei ist das Wetter seit dem 18. Oktober besser geworden. Ein Hochdruckgebiet hat den Watzmann am Sonntag erreicht und für wärmeres Wetter und Sonnenschein gesorgt. Diese Erwärmung muss aber einige Tage "einwirken", so Leitner, bis es am Berg wieder sicher ist. "Erst dann sind die Verhältnisse wieder minimal erfolgversprechend", sagt Leitner. Aus diesem Grund läuft eine Wiederaufnahme der gezielten Suche erst wieder am Donnerstag oder Freitag.

Die Suche wird dann "in Absprache mit der Polizei" fortgesetzt. Laut Michael Renner von der Bergwacht in Ramsau wird die Suche an die Polizei übergeben, wenn alle Hoffnung vorüber ist, den Vermissten lebendig zu finden. Die Beamten dort haben nämlich Leichenspürhunde zur Verfügung.

Der Alpenverein Schwabmünchen ruft Trailrunner zur Vorsicht auf

Marianne Fischer ist die Vorsitzende der Sektion des Alpenvereins in Schwabmünchen. Sie ist seit 60 Jahren im Alpensport aktiv. Sie glaubt, dass der 21-Jährige sich überschätzt habe: "Er hatte schon sehr viel Gottvertrauen, sich bei Schneeeinbruch auf diese Tour zu machen", sagt sie. Sie möchte alle Trailrunner, die sich auf den Weg in die Berge machen warnen, keine unnötigen Risiken einzugehen: "Morgen steht der Berg auch noch", sagt sie.

Fischer ist skeptisch: "Er ist schon seit zehn Tagen da oben. Wie die meisten Trailrunner ohne viel Gepäck und vergleichsweise leicht bekleidet", sagt sie. Laut Renner von der Bergwacht herrschen auf dem Watzmann nachts um diese Jahreszeit zweistellige Minustemperaturen.

Trailrunner gehen mit leichtem Gepäck laufen, das ist im Gebirge gefährlich

Trailrunner versuchen zudem ihr Gepäck so weit wie möglich zu reduzieren, etwa, indem sie auf Proviant und eine dicke Jacke verzichten. Der 21-Jährige hat die Watzmann-Überquerung normalerweise an einem Nachmittag geschafft, sodass er auch keinen Bedarf für Proviant hatte. Dieses Sturmgepäck hat nur einen Nachteil: "Wenn etwas passiert, hat man eigentlich keine Chance", sagt Fischer.

"Wenn er in eine Spalte gefallen ist, hat er wahrscheinlich kein Netz", sagt Fischer. Zudem habe der starke Schneefall in den letzten Tagen die Suche noch schwerer gemacht.

Lesen Sie dazu auch: 21-jähriger Trailrunner aus dem Kreis Augsburg am Watzmann vermisst

Themen folgen