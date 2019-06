vor 43 Min.

Traktoren im Kampf gegen tonnenschwere Gewichte

Schon in den vergangenen Jahren, wie hier 2017, zog das vom Burschenverein Obermeitingen veranstaltete Traktorpulling zahlreiche Besucher an.

Der Burschenverein Obermeitingen feiert sein 50-jähriges Bestehen mit einem mehrtägigen Fest. Was dort alles geboten ist.

Von Sybille Heidemeyer

Röhrende Motoren, jede Menge PS, Dieselgeruch und dazu noch ganz viel Staub – all das erwartet die Besucher beim 4. Traktorpulling in Obermeitingen. Bei dieser Veranstaltung treten Traktoren und Kettenfahrzeuge aller Art in verschiedenen Gewichtsklassen an. Das Ziel: Das Gewicht, welches zwischen drei und 15 Tonnen beträgt, 100 Meter weit ziehen – ein sogenannter Full-Pull.

Das Traktorpulling in Obermeitingen findet an Fronleichnam, 20. Juni, ab 10 Uhr statt. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Dieses Event ist in die mehrtägige Feier des Burschenvereins Obermeitingen eingebunden, der sein 50-jähriges Bestehen von Mittwoch, 19. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, mit Livebands und einer Baywatchparty im Festzelt, Oldtimertreffen und einem Festsonntag im Zeichen der Vereine auf einem großen Veranstaltungsgelände an der Lechfelder Straße feiert.

Nach dem Bieranstich in Obermeitingen tritt die Formation „Frontal-Party-Pur“ auf

Am Mittwochabend nach dem Bieranstich um 19 Uhr verspricht ab 21 Uhr die mehrfach als „Deutschlands beste Partyband“ ausgezeichnete Formation „Frontal-Party-Pur“ eine „Partyshow der Extraklasse“ mit Alpenrock, Schlagern und Partyhits bis hin zu Rock-Klassikern und aktuellen Charthits.

Auch im Jubiläumsjahr freuen sich die Veranstalter über zahlreiche Oldtimerbesitzer, die mit ihren Fahrzeugen am 20. Juni das Festgelände in Obermeitingen ansteuern. Sie erhalten freien Eintritt und einen Getränkegutschein.

Am Samstag, 22. Juni, heizt der Nürnberger DJ El Mar bei der Baywatchparty ab 21 Uhr richtig ein. Mit passender Dekoration, karibischen Cocktails und 30 Grad sorgt der Burschenverein für das ultimative Summerfeeling.

Der Sonntag, 23. Juni, beginnt um 9 Uhr mit dem Empfang der Vereine und einem Frühschoppen. Um 10.30 Uhr findet ein Gottesdienst im Festzelt statt. Anschließend sorgt die sechsköpfige „S.O.S. Partyband“ mit Partyklassikern und aktuellen Songs für Stimmung. Um 14 Uhr findet ein großer Fahneneinzug statt. Für ausreichend Parkplätze und Verpflegung ist allen Tagen gesorgt.

Weitere Infos und Anmeldung der Zugmaschinen für das Traktorpulling unter der Telefonnummer 0157/76453459 oder im Internet unter www.bv-obermeitingen.de.

