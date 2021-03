13.03.2021

Tram-Linie 3: Im April sollen alle Straßenbahnschienen liegen

Die Bauarbeiter schließen an der Königsbrunner Straßenbahntrasse derzeit die Gleislücke zwischen Königsallee und Siedlerweg.

Plus Im Winter tat sich einige Wochen lang wenig auf der Straßenbahnbaustelle für die Linie 3 nach Königsbrunn. Jetzt geht es weiter. Welche Arbeiten nun an der Reihe sind.

Von Adrian Bauer

Die frostigen Temperaturen der vergangenen Wochen haben die Arbeiten auf der Baustelle der Linie 3 weitgehend zum Erliegen gebracht. Nennenswerte Bauarbeiten habe es in dieser Zeit nicht gegeben, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion von den Stadtwerken Augsburg. Doch nachdem die Temperaturen nun tagsüber wieder dauerhaft über dem Gefrierpunkt liegen, gehen auch die Bautrupps wieder ans Werk. In Königsbrunn sollen in wenigen Wochen die letzten Lücken im Schienenstrang geschlossen werden. Auch die ersten Haltestellen werden schon errichtet.

In Königsbrunn liegen bereits 3,5 von insgesamt 5,5 Kilometern Gleis. Mitte April planen die Stadtwerke den Lückenschluss ein. Die letzten Löcher klaffen derzeit noch im Norden der Stadt und zwischen Königsallee und Siedlerweg. Dort wurde allerdings seit dem Neustart schon fleißig gearbeitet, sodass diese Stelle bald geschlossen sein dürfte. Im Augsburger Bereich fehlen nur am Anschluss zur bestehenden Trasse und im Bereich der alten Haunstetter Mülldeponie noch ein paar Gleise.

In Augsburg werden bereits die ersten Leitungsmasten für die Straßenbahn gesetzt

Dort beginnen die Bautrupps bereits mit dem nächsten Arbeitsschritt: Die Masten für die Fahrleitungen werden gesetzt. Spezialbagger drehen die sogenannten Rammrohre in den Boden. Darin werden die insgesamt 110 Masten verbaut und mit Split oder Sand verankert. Das habe den Vorteil, dass ein beschädigtes Bauteil sehr schnell ausgetauscht werden könne, teilt eine Sprecherin der Stadtwerke mit.

Das steht fest: Zahlen und Fakten zur Tram-Linie 3 1 / 7 Zurück Vorwärts Strecke: Die Straßenbahnlinie 3 verläuft derzeit aus dem Augsburger Stadtzentrum nach Haunstetten. Sie wird von Haunstetten West bis in das Königsbrunner Zentrum erweitert.

Fahrtzeit: Vom Augsburger Königsplatz soll es bis nach Königsbrunn 30 Minuten dauern.

Länge: Die Gleislänge der neu angebauten Strecke wird 4,6 Kilometer betragen. Ein Großteil der Gleise soll über Rasen gehen.

Taktung: Die Straßenbahnlinie 3 soll jede Viertelstunde fahren.

Haltestellen: Sechs Stopps sind zwischen Haunstetten und Königsbrunn geplant. Die erste Station ist Haunstetten West P+R, Richtung Süden geht es dann über die Haltestellen Schulzentrum, Brahmsstraße, Bereitschaftspolizei, Guldenstraße, Brunnenzentrum und Mindelheimer Straße bis zur Endhaltestelle Königsbrunn Zentrum.

Kosten: Das Bauprojekt wird nach Schätzungen der Stadtwerke ungefähr 52 Millionen Euro kosten. Die Kosten können nicht auf die Anlieger umgelegt werden.

Fahrgastzahlen: Aus Haunstetten werden täglich etwa 3500 Fahrgäste erwartet. Die Stadtwerke rechnen mit 6500 Fahrgästen aus Königsbrunn.

Denn die Masten müssen einiges aushalten: Die Mittel- oder Peinermaste ragen in Wohngebieten 6,5 und außerhalb acht Meter über die Oberkante der Schienen auf und werden mit Spitzenzügen von umgerechnet bis zu 2,2 Tonnen belastet. Die Acht-Kant- oder Außenmaste sind ab der Schienenoberkante bis zu 12,5 Meter hoch und müssen sogar bis zu 3,6 Tonnen Zuglast aushalten. Dafür müssen sie gut verankert werden.

Je nach Bodenbeschaffenheit, Mastlänge und den wirkenden Kräften werden die Rammrohre zwischen 4,5 und elf Meter tief in den Boden getrieben. Auf die Masten werden Fahrdraht und Spannseile aufgebracht, die ebenfalls knapp eine Tonne Belastung aushalten müssen.

In Königsbrunn entstehen derzeit die ersten Haltestellen

Während die Mastarbeiten weitgehend auf Augsburger Flur stattfinden, werden in Königsbrunn auch schon die ersten Haltestellen errichtet. An der Mindelheimer und der Guldenstraße läuft der Kabeltiefbau für die Verrohrung der Haltestellen, es werden die Entwässerungseinrichtungen und die Fundamente gebaut und die Kanten für die künftigen Bahnsteige gesetzt. Auf Augsburger Flur laufen diese Arbeiten an den Haltestellen "Haunstetten West", "Haunstetten Südwest" und "Brahmsstraße".

Gearbeitet wird weiterhin an der Querung der Guldenstraße, die im Bereich der Kreuzung mit der Hunnenstraße gesperrt ist. Laut Homepage der Stadt Königsbrunn war diese Sperrung nur bis Ende Februar geplant. Aufgrund des witterungsbedingten Baustopps müssen die Autofahrer in dem Bereich bis voraussichtlich Mitte April Umleitungen in Kauf nehmen.

So sieht der fertige Gleiskörper aus: An der Haltestelle "Königsbrunn Zentrum" sind die Arbeiten daran bereits abgeschlossen. Bild: Marcus Merk

Vollständig fertig soll die Strecke nach Auskunft der Stadtwerke im September 2021 sein. Bis dahin werden neben dem Gleiskörper, den Leitungen und den Haltestellen auch noch umfangreiche Lärmschutzeinrichtungen gebaut. 52 Millionen Euro kostet die Verlängerung der bestehenden Strecke. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2021 sollen die ersten Straßenbahnen nach Königsbrunn rollen.

