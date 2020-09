05.09.2020

Trauer um Uli Stein: Ausstellung in Schwabmünchen eröffnet trotzdem

Der Cartoonist Uli Stein ist vor einer Woche im Alter von 73 Jahren gestorben. In Schwabmünchen eröffnet am Sonntag eine Ausstellung mit seinen Werken.

Zum dritten Mal zeigt das Schwabmünchner Museum Werke des berühmten Cartoonisten Uli Stein. Doch nun wurde bekannt, dass Stein gestorben ist.

Von Felicitas Lachmayr

Im Schwabmünchner Museum eröffnet am Sonntag eine Ausstellung des bekannten Cartoonisten Uli Stein. Ein trauriger Zufall: Erst am Freitagnachmittag wurde bekannt, dass der Künstler bereits vor einer Woche im Alter von 73 Jahren in seinem Haus bei Hannover gestorben ist.

Die Leiterin des Museums und der Galerie der Stadt Schwabmünchen Sabine Sünwoldt war für eine Stellungnahme gestern nicht zu erreichen. Aber auf Facebook schrieb sie: „Wir haben uns in den letzten Tagen gründlich überlegt, ob wir die Ausstellung „Uli Steins Tierwelt“ in dieser Situation zeigen sollen. Unsere Entscheidung: Wir eröffnen am Sonntag seine Ausstellung. Wir präsentieren seine Arbeiten so, wie es ihm gefallen hätte.“

Zum dritten Mal sind Werke von Uli Stein in Schwabmünchen zu sehen

Uli Steins Werke sind nicht zum ersten Mal im Schwabmünchner Museum zu sehen. Im Jahr 2008 begeisterte die Ausstellung „Viel Spaß“ tausende Besucher. Vor vier Jahren präsentierte das Museum mit „Wow! Wau!“ eine Ausstellung, die den Künstler nicht nur als begnadeten Cartoonisten zeigte, sondern auch als talentierten Tierfotografen. So waren unter anderem mehrere seiner Hundeporträts ausgestellt. Zu sehen waren damals aber nicht nur seine Werke: Uli Stein selbst reiste für eine Signierstunde nach Schwabmünchen – zur Freude vieler Fans.

Museumsleiterin Sünwoldt erinnerte gestern in ihrem Facebook-Post daran: „Er war so begeistert von der Präsentation seiner Hundefotografien in Schwabmünchen und das ermutigt uns, weiterzumachen“, schrieb sie. „Wir danken Uli Stein für drei wunderbare Ausstellungen, für eine sehr geduldige Signierstunde mit 333 Gästen, für seine Freundlichkeit als Mensch und für sein Vertrauen.“

Ausstellung von Uli Stein zeigt Tiercartoons und Fotografien des Künstlers

Ab Sonntag sind die Werke des Künstlers damit zum dritten Mal im Schwabmünchner Museum zu sehen. Auch in der neuen Ausstellung dreht sich wieder alles um Tiere. Neben zahlreichen Cartoons sind nach Angaben von Museumsleiterin Sünwoldt auch hervorragende Tierfotografien des Künstlers zu sehen. Entstanden sind sie auf den täglichen Fotosafaris, die er in seiner Wohngegend im Norden Deutschlands unternahm.

Zur Ausstellung entstand auch ein Buch, das an der Museumstheke erhältlich ist. Ein Teil des Verkaufserlöses geht an die Uli-Stein-Stiftung für Tiere in Not. Die Ausstellung eröffnet am Sonntag, 6. September, um 11.30 Uhr. Die Vernissage wird musikalisch begleitet von Class Brass und einem „Vitrinenbüfett“ von Rieger, Großaitingen. Um den Corona-Auflagen zu entsprechen, findet die Eröffnung teilweise im Freien mit Sitzplatzzuweisung statt. Die Ausstellung ist bis 17. Januar 2021 zu sehen.

„Mit ’Uli Steins Tierwelt’ und unserer Eröffnung am Sonntag feiern wir Uli Stein als begnadeten Cartoonisten und hochbegabten Tierfotografen“, schrieb Sünwoldt auf Facebook.

