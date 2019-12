17:58 Uhr

Trentiner Bergsteigerchor: Stimmen wie wärmende Decken

Der Trentiner Bergsteigerchor versetzt die Besucher in Bobingen in winterliche Landschaften.

Von Anja Fischer

Es waren 32 gut ausgebildete Männerstimmen, die aus der Singoldhalle Bobingen winterliche Stimmung ins Land trugen und die Besucher beim Konzert des Trentiner Bergsteigerchores mit hinein nahmen in die verschneite Landschaft Südtirols.

Die Musik vermittelte den Konzertbesuchern – zusammen mit den auf der Leinwand hinter dem Chor gezeigten Bildern – den Eindruck, mitten in den winterlichen Bergen zu sein und beim Spaziergang durch die verschneiten, verfrorenen Wiesen die weißen Atemwölkchen vor dem blauen Himmel zu sehen. Stiefel, von denen man den Schnee abklopfen muss, die Holzschneite, die im Kamin fröhlich knistern und an deren Feuer man sich am Ende wärmen kann – die Stimmen des Männerchores entführten die Besucher unter der Leitung von Chorleiter Claudio Vadagnini ins winterliche Trentin. Hohe Berge mit verschneiten Spitzen, dunkle Tannen, auf denen dicker Schnee liegt und glitzernde Bäche, die sich trotz klirrender Kälte einen Weg durch die Winterlandschaft suchen – die Bilder, die der „Coro Paganella“ zu seinen Liedern zeigte, ließen die Besucher fast ein wenig vor Schönheit frieren. Da war es gut, dass die Stimmen der Sänger mit ihren Liedern fast wie eine wärmende Decke wirkten, wie die Felle, die der Kutscher sorgsam über seinen Fahrgästen ausbreitet, bevor es auf geht zur Schlittenfahrt durch Schnee und Eis.

Wunderbare Musik

Moderatorin Sabine Sauer sorgte neben der wunderbaren Musik für die passenden Geschichten rund um die Weihnachtszeit, schilderte die „Legende der bleichen Berge“, in der der Königssohn sich in die schöne Tochter des Mondkönigs verliebte oder wusste von der Begebenheit um die liebevoll großgezogene Weihnachtsgans. Kurz vor der Pause erfuhren die Konzertbesucher noch, warum der Schnee weiß ist und schon in der Pause wussten sie sich gegenseitig zu versichern, wie beeindruckend die schön vorgetragenen Lieder des „Coro Paganella“ doch seien. Noch hingerissener waren viele dann, als der zweite Teil des Konzertes mit dem Weihnachtslied „O Tannenbaum“ begann – vorgetragen auf Deutsch. Diesem Klassiker folgte eine ganze Reihe bekannter Weihnachtslieder in Italienisch. Schneegestöber auf der Leinwand, Lieder wie „La Montanara“ live gesungen auf der Bühne – da konnte schon die richtige winterliche Stimmung in der Singoldhalle aufkommen. Untermalt wurde diese noch von Sabine Sauer, die mit dem ihr eigenen Charme und Esprit von einem ungewöhnlichen Krippenspiel berichtete und als Zugabe noch die Geschichte vom drehbaren Weihnachtsbaum vorlas.

Zusammen mit dem gemeinsam mit dem Publikum gesungenen Lied „Stille Nacht“, war dies der krönende Abschluss eines wunderbaren Konzertabends voller Magie und Bergidylle.

