Trevira-Schlot jetzt ohne Trevira

Der letzte Letter vom Trevira-Schornstein in Bobingen ist am Boden. In schwindelerregender Höhe geht der Abbruch weiter.

Von Pitt Schurian

Schon in der Nacht auf Mittwoch war das Echo auf die Nachricht stark. Oft geteilt und kommentiert wurde auf der Facebook-Seite unserer Zeitung die Livenachricht vom Stand der Abbrucharbeiten am alten Schornstein von Trevira im Industriepark von Bobingen. Das zeigt wieder: So oder so reagieren Menschen auf das Thema zum Teil auch mit Gefühlen. Die einen sind nämlich mit der Geschichte des Industriestandortes stark verbunden, andere sehen in dem Kamin ein Wahrzeichen oder Symbol im Stadtbild von Bobingen oder sie verstehen überhaupt nicht, was die ganze Aufregung soll.

Am Trevira-Schornstein wird in schwindelerregender Höhe gearbeitet

Gegen 18.25 Uhr sank der letzte Buchstabe von der Kaminspitze zu Boden – das „T“ von Trevira. Die damit betrauten Arbeiter müssen wahrlich Profis ihres Fachs sein. Schwindelerregend hängt ihre kleine Arbeitsplattform am Kamin, ähnlich einer Gondel von Fensterputzern an einem Wolkenkratzer. Doch in diesem Fall mussten die großen Letter zum Teil erst ebenso an Seilen gesichert, dann gar mit Hilfe eines Schweißbrenners losgelöst und schließlich vorsichtig abgeseilt werden. Ein Buchstabe nach dem anderen glitt so Boden.

Zwei Mal prangte der stolze Firmenname an dem hohen Schornstein, der einst als Symbol für das „Werk“ stand und einfach auch mal nur Werksturm oder Treviraturm genannt wurde. Das macht 14 große Buchstaben, die nun im typischen Stadtbild von Bobingen fehlen.

Schon am Mittwochmorgen gingen die Arbeiten weiter. Die an der Kaminspitze hängende Gondel war weiter nach unten gelassen worden, um eine etwa auf halber Höhe befestigte Arbeitsplattform auszubauen. Das alles gehört laut Mitteilung der Werks-Pressestelle noch zu den Vorarbeiten, bevor voraussichtlich ab Oktober der eigentliche Abbruch beginnt.

Dann wird Schicht für Schicht die gemauerte Außenhaut des Schlots abgetragen. Der 1964 gebaute und bis 2014 noch betriebene Schlot wird dann Stück um Stück von seinen 84 Höhenmetern verlieren. Eine Sprengung ist wegen der Nähe der in Betrieb befindlichen Industrieanlagen nicht möglich.

Für eine Nutzung als Industriedenkmal gab es kein praktikables Konzept

In einem langen Prozess unter Einbeziehung der Stadt und privater Initiativen hatte das Unternehmen geprüft, was aus dem nicht mehr benötigten Kamin werden solle. Eine Sanierung wäre sehr teuer gekommen, hinzu kam, dass auf Grund der Örtlichkeiten kein praktikables Konzept für eine neue Nutzung als Industriedenkmal gefunden wurde.

Bereis 2014 haben die Unternehmen des Industrieparks Werk Bobingen (IWB) gemeinsam beschlossen, das alte Kesselhaus und damit auch den Schornstein nicht mehr zu nutzen. Es wurden neue Energiekonzepte umgesetzt, die erhebliche Energieeinsparungen mit sich bringen.

Der Schlot im "Industriepark Werk Bobingen" diente erst Hoechst, dann Trevira

Bis dahin war die Rauchfahne des Trevira-Schlots noch ein Gruß ins Umland. Der Schornstein im heutigen „Industriepark Werk Bobingen“ (IWB) diente erst Hoechst und dann speziell Trevira und weiteren Faserherstellern am Ort zur Dampfherstellung für die Produktion hauchdünner Fäden mit unterschiedlichsten Eigenschaften. Später hätte es auch ein kleinerer Kamin getan. Denn die Zeit, als Schweres Heizöl oder Kohle verfeuert wurden, war schon lange vorbei. Längst war auf Gas umgestellt. 2014 nahmen sparsame, dezentrale Anlagen dem alten Kamin endgültig jede Verwendung.

Der Kamin blieb stehen, ebenso wie Trevira Bestand zeigte in schweren Krisenjahren, die inzwischen nach harten Opfern längst überstanden scheinen. Wollte man es heiter sehen, ist der Abbruch des Schornsteins ein Symbol für eine moderne Zeit mit besserer Aussicht.

