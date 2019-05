vor 43 Min.

Trevira plant Kurzarbeit in Guben

Werk in Bobingen nicht betroffen

Trevira will demnächst und vorerst bis Ende Juli in seinem Werk in Guben die Produktion drosseln. Gründe sind laut einer Firmenauskunft die verschlechternde Konjunktur und ein anhaltender Auftragsrückgang während der vergangenen Monate. Das Werk am Hauptsitz in Bobingen sei nicht betroffen. Hier werden vor allem Fasern hergestellt. In diesem Bereich sei die Auftragslage nicht so kritisch, sagte eine Firmensprecherin. In Guben entstehen sogenannte Filament. Das sind unter anderem Garne für Autositze und Heimtextilien.

Für den Standort Guben solle nun Kurzarbeit beantragt werden. Welche Schichten und wie viele der insgesamt rund 600 Mitarbeiter betroffen sein werden, werde dieser Tage geklärt. Trevira ist der größte Arbeitgeber in der Stadt an der brandenburgischen Grenze zu Polen.

In Guben erfuhren die Mitarbeiter vom Unternehmen: Die Auslastung habe sich hier erheblich verringert und die Lagersituation entsprechend verschärft. Um weiteren Lageraufbau zu vermeiden, werde Trevira seine Kapazitäten kurzfristig der aktuellen Auftragslage anpassen und die Produktion im Filamentbetrieb Guben herunterfahren. Das Unternehmen werde daher für das Werk Guben Kurzarbeit beantragen, zunächst bis Ende Juli.

Die Trevira GmbH ist ein Hersteller von hochwertigen Markenfasern und Filamentgarnen für technische Anwendungen und Hygieneprodukte, Heimtextilien, Automobilinnenausstattungen und Funktionsbekleidung. An zwei Produktionsstandorten und einer Vertriebszentrale in Deutschland arbeiten rund 1100 Mitarbeiter. Davon genau 457 in Bobingen. Sie alle werden unterstützt von einer internationalen Marketing- und Vertriebsorganisation. Sitz des Unternehmens ist Bobingen. Eigentümer von Trevira ist die thailändische Indorama Ventures PCL. Sie ist nach eigener Darstellung ein führender Polyesterhersteller mit einem globalen Netzwerk und Produktionsstätten in Asien, Europa und Nordamerika. (pit)

