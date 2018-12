vor 43 Min.

Trinkwasser: Hoffnung kommt aus dem Labor

Erste Proben zeigen in Bobingen inzwischen sehr gute Werte.

Von Pitt Schurian

Gute Nachrichten von den Stadtwerken zum Bobinger Trinkwasser. Die ersten Laborwerte nach dem Ende der Chlorung liegen seit Mittwochmittag vor. Demnach waren fünf von sechs am Montag an verschiedenen Stellen entnommenen Proben gänzlich frei von den sogenannten koloniebildenden Einheiten. Diese Mikrobiologie kann bei der Umstellung der Wasserchemie natürlich auftreten und gilt als gesundheitlich nicht bedenklich bis zu einem Grenzwert von 100. In einer einzigen Probe vom Montag wurde ein Wert von drei registriert.

Stadtwerke-Chef Bernhard Langert wertet dies als sehr positiv und stimmt ihn optimistisch, dass das vorsorglich noch geltende Abkochgebot für Trinkwasser in Bobingen bald aufgehoben werden kann.

Bis das Gesundheitsamt dem zustimmt, müssen jedoch drei Tage hintereinander gute Laborergebnisse zustande kommen. Jede Auswertung von Tagesproben erfordert zwei Tage. So können die Stadtwerke frühestens am Freitag einen abschließenden Bescheid vom Gesundheitsamt erwarten.

Seit dem Abend des 2. Dezember speisen die Stadtwerke ausschließlich nicht gechlortes Wasser in das Leitungsnetz ein. Bereits bei den Chlormessungen am Tag darauf konnte an fast allen Messstellen eine deutliche Reduzierung des Chlorgehaltes festgestellt werden. Dieser rasche Rückgang hat sich in den Folgetagen fortgesetzt. Als feststand, dass keinerlei Chlor mehr die Laborwerte verfälschen könne, begann am Montag die aktuelle Messreihe mit täglich sechs Probeentnahmen.

Themen Folgen