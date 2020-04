12:00 Uhr

Trotz Corona: Sonne und Eis – das geht in der Region jetzt wieder

Wegen des schönen Wetters starten einige Eis-Cafés im Augsburger Land wieder den Straßenverkauf. Doch wer sich anstellt, muss Abstand halten.

Von Norbert Staub

Im Augsburger Land haben angesichts des schönen Wetters wieder zahlreiche Eisdielen geöffnet – für viele Menschen ein Lichtblick in Zeiten der Corona-Krise. Allerdings ist nur der Straßenverkauf gestattet, und die Kunden sind gehalten, den nötigen Abstand einzuhalten.

„Nachdem die Cafés und Geschäfte schließen mussten, haben auch wir erst mal komplett zugemacht, weil sich der Straßenverkauf bei den kühlen Temperaturen einfach nicht gelohnt hat“, berichtet Manuela Zancanaro vom Eiscafé Venezia in Schwabmünchen. Seit dem vergangenen Wochenende aber gibt es dort wieder Eis zu kaufen. „Es sind weniger Kunden als normal bei so schönem Wetter, denn es sind ja auch weniger Leute unterwegs“, so Zancanaro. Die Menschen hielten in der Schlange den Abstand von eineinhalb bis zwei Metern ein, und es komme auch niemand auf die Idee, sich an die angeketteten Tische und Stühle zu setzen.

Ein Mitarbeiter des Eiscafés ist extra dafür eingestellt, darauf zu achten, dass die Abstände eingehalten werden. „Es kommt auch regelmäßig die Polizei vorbei und schaut, dass sich keine größeren Gruppen bilden, was ich gut und richtig finde“, sagt Zancanaro. Man kann beim Venezia das Eis auch bestellen und abholen. Manuela Zancanaro: „Das wird gut angenommen, aber insgesamt haben wir mindestens 60 Prozent weniger Umsatz als an normalen Tagen.“ Bis zum 19. April will man erst mal den Straßenverkauf fortsetzen, und dann schauen, ob die Bestimmungen geändert werden.

Schwabmünchen: Die Kunden freuen sich über Eis

Auch das Eiscafé Pia in Königsbrunn hat seit dem Wochenende wieder geöffnet. „Es geht schon ein bisschen was, aber natürlich nicht wie an einem normalen Frühlingstag. Doch die Leute sind froh, dass wir wieder Eis verkaufen“, sagt Rosario Battaglia. Er hat die Beobachtung gemacht, dass sich die Menschen sehr diszipliniert an die Abstandsregeln halten, und hat extra Markierungen angebracht, damit die Kunden nicht zu nah beieinander stehen. Rosario Battaglia hofft natürlich, dass nach Ende der Osterferien die Vorgaben etwas gelockert werden können, hat aber auch Verständnis für die Maßnahmen der Politik: „Die Gesundheit der Menschen geht einfach vor, auch wenn es gerade schwer für uns ist.“

Keine Unterbrechung gab es beim Eiscafé Tutti-Frutti in Neusäß, wo der Straßenverkauf seit Mitte März läuft. „Wir haben natürlich weniger Arbeit und deshalb nur zwei Leute im Geschäft. Jetzt, wo das Wetter etwas besser geworden ist, kommt etwas mehr Kundschaft, aber es ist kein Vergleich zu dem, was wir normalerweise bei sonnigem Wetter um diese Zeit haben“, sagt Filomena Cifrodelli von dem Neusäßer Eiscafé. Einen Lieferdienst gibt es dort nicht. Filomena Cifrodelli: „Das lohnt sich kaum, zumal wir nur mit wenig Personal arbeiten.“

Keine Einwände der Polizei gegen Öffnung der Eisdielen

Gegen den Verkauf gibt es aus Sicht der Polizei nichts einzuwenden. Das Eis müsse allerdings unterwegs verzehrt werden. Siegfried Hartmann, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord in Augsburg: „Wichtig ist, dass der Mindestabstand eingehalten wird und dass die Cafés keine Bedienung an Tischen und Stühlen anbieten und diese auch verschließen.“

Der Polizeisprecher betont, dass Regelungen, die im Zuge der Corona-Krise erlassen wurden, vom überwiegenden Teil der Bevölkerung auch eingehalten würden. Er appelliert an die Menschen, dies auch an den kommenden Feiertagen, an denen das Wetter schön werden soll, so zu halten: „Je besser wir diese Regelungen einhalten, desto schneller ist der Spuk hoffentlich vorbei.“

