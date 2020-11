07:00 Uhr

Trotz Corona heißt es beim Bobinger Ferienprogramm: Manege frei!

Clowntricks, Basteln, gemeinsame Spiele und Übungen mit dem Schwungtuch in einem großen Zirkuszelt – auf dem Parkplatz neben dem Jugendzentrum in Bobingen findet eine Zirkuswoche für Kinder statt.

Clowntricks, Basteln, gemeinsame Spiele und Übungen mit dem Schwungtuch in einem großen Zirkuszelt – auf dem Parkplatz neben dem Jugendzentrum in Bobingen findet eine Zirkuswoche für Kinder statt. Die traditionelle Herbstfreizeit musste dieses Jahr ausfallen, deshalb gibt es ein alternatives Programm.

Acht ehrenamtliche Betreuer und Betreuerinnen treffen sich jeden Tag mit 24 Kindern am Zirkuszelt. Die Kinder müssen mehrere Aufgaben lösen, in den verschiedenen Workshops basteln sie Clownshüte, Pferdemarionetten aus Klopapierrollen, Zaubererzylinder und Jonglierbälle. "Ich habe schon viel gelernt und es macht so viel Spaß mit den anderen zu spielen, gerade weil wir ja auch nun wieder alle viel mehr zu Hause bleiben müssen", sagt eine Teilnehmerin. Am Mittwoch war ein professioneller Pantomime-Künstler im Zirkuszelt zu Gast. Am Freitag endet die Kinderfreizeit mit einem Jahrmarkt, die Kinder können dann Dosenwerfen, auf einer Slackline balancieren, mit Stelzen laufen und vieles mehr. Eine Abschlussvorstellung gibt es wegen Corona nicht.

Die Kinder haben sich an die Corona-Regeln gewöhnt

Außerschulische Bildungsangebote sind trotz Corona mit strengen Hygieneregeln möglich. "Das Ferienprogramm findet fast ausschließlich draußen oder in kleinen Gruppen in der Turnhalle statt“, sagt Sophie Kraftsik vom Kreisjugendring Augsburg-Land. Die Kinder haben sich an die Regeln gewöhnt: "Für sie ist das gar kein Problem mehr“, sagt Betreuerin Lena Hackenberg.

"Junge Menschen leiden unter der Krise"

„Uns war wichtig, dass wir trotzdem ein tolles Ferienprogramm auf die Beine stellen, denn viele Kinder können nicht zu Hause betreut werden“, sagt Organisator Alexander Beyer. Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus hatte gemeinsam mit dem Bayerischen Jugendring ein Sonderprogramm zur Förderung von Ferienangeboten wie der Zirkuswoche aufgelegt. Junge Menschen und ihre Eltern sollen in der aktuellen Lage unterstützt werden. "Wir sind froh, dass die Politik signalisiert, dass Jugendarbeit wichtig ist“, sagt Melanie Zacher, pädagogische Leitung des Kreisjugendrings. "Junge Menschen leiden stark unter der Krise“, sagt Zacher. "Es ist wichtig, dass wir weiterhin für die Kinder da sind.“

