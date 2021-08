Befreiungsschlag nach Trennung vom Trainer

Plus Türkgücü Königsbrunn trennt sich von Coach Damir Mackovic und gewinnt danach klar mit 3:0 in Neugablonz. Ein Spieler erzielte alle Treffer.

Die erste Überraschung dieses Bezirksligaspieles fand schon vor dem Anpfiff statt. Die Fußballer des SV Türkgücü Königsbrunn reisten ohne Trainer an. Denn nach Gesprächen nach dem Mittwochstraining beendeten die Verantwortlichen des Vereins die Zusammenarbeit mit Trainer Damir Mackovic "im beiderseitigen Einvernehmen".