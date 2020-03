vor 53 Min.

Türsteher verprügelt Partygast

Mit Fäusten schlägt er in der Tiefgarage einer Diskothek im südlichen Landkreis auf einen Gast ein. Als Beweis dient ein Video.

Von Felicitas Lachmayr

Drei Männer, die als Türsteher Gewalttaten in einer Diskothek im südlichen Landkreis verhindern sollten, mussten sich vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Grundlos sollen sie bei einer Feier vor einem Jahr auf einen Besucher losgegangen sein. Der Anklageschrift zufolge zogen sie den 21-Jährigen in die Tiefgarage der Diskothek und attackierten ihn mit Faustschlägen und Fußtritten.

Das Opfer erlitt einen Bruch an der Augenhöhle und Prellungen am Rücken. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: gemeinschaftliche, gefährliche Körperverletzung. Zwar zog sich die Verhandlung über mehr als vier Stunden. Doch schnell war klar, dass sich die Aussagen des Opfers deutlich von dem unterschieden, was die drei Angeklagten zu dem Vorfall zu sagen hatten.

Aussagen von Türstehern und Opfer unterscheiden sich

So erklärte einer der Türsteher, der 21-Jährige habe sich mit einem Besucher geprügelt, bevor er eingeschritten sei, um die Streithähne zu trennen. Das spätere Opfer bestritt dies. Er habe sich nur lautstark unterhalten, bevor ihn der Türsteher grundlos wegzerrte und mit der Faust ins Gesicht schlug. Den Angaben des 21-Jährigen zufolge wurde er in die Tiefgarage der Disko gebracht und dort mit mehreren Faustschlägen und Fußtritten verletzt. Als er nach draußen flüchten wollten, habe ihm ein anderer Türsteher auf den Kopf geschlagen.

Ein Freund des Opfers, der in der Tiefgarage mit dabei war und als Zeuge aussagte, behauptete, ebenfalls getreten worden zu sein. Allerdings werte das Gericht dessen Angaben als äußert vage. Er konnte sich kaum erinnern oder widersprach sich, was Richterin Silvia Huber zu der Frage brachte, ob er etwas genommen habe, weil er gar so fahrig sei. Trotz mehrerer Zeugenaussagen konnte sich das Gericht bis zum Schluss kein klares Bild von dem Vorfall machen. Als Beweis diente letztendlich ein Video, das ein Freund des Opfers mit seinem Handy aufgenommen hatte.

Ein Freund des Opfers hat die Auseinandersetzung gefilmt

Zwar räumten die Angeklagten ein, den 21-Jährigen geschlagen zu haben. Einer von ihnen entschuldigte sich ausdrücklich für den Schlag auf den Kopf und überreichte dem Opfer noch im Gerichtssaal 300 Euro Schmerzensgeld.

Doch den Aussagen der Türsteher zufolge war der 21-Jährige aggressiv und wollte auch nach mehrmaliger Aufforderung die Party nicht verlassen. In der Tiefgarage sei er einem der Türsteher von hinten in den Rücken gesprungen und habe diesen verletzt.

Das war auf dem Video, das ein Freund des Opfers mit seinem Handy drehte, allerdings nicht zu sehen. Der kurze Filmausschnitt zeigte lediglich, wie der 21-Jährige auf dem Boden kauerte, mehrere Faustschläge und Fußtritte abbekam und beim Verlassen der Tiefgarage einen weiteren Schlag auf den Kopf erlitt. Wegen der uneindeutigen Zeugenaussagen diente das Video dem Gericht letztendlich als einziges Beweismittel.

Während der Anwalt des Opfers von einer gemeinschaftlichen Körperverletzung ausging und eine Bewährungsstrafe für einen der Türsteher forderte, folgte Richterin Huber der Einschätzung der Staatsanwaltschaft. „Wir haben hier keine Schlägertruppe vor uns“, sagte Huber. Dennoch handele es um Körperverletzung.

Der Schlag, der die erhebliche Verletzung des Opfers am Auge nach sich zog, könne nicht eindeutige zugeordnet werden. So wurde einer der Türsteher freigesprochen. Der Mann, der dem Opfer auf den Kopf schlug, erhielt eine Geldstrafe über 2400 Euro. Der Haupttäter muss 6600 Euro (110 Tagessätzen zu je 60 Euro) zahlen.

