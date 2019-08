vor 21 Min.

Twitternde Bäume und neue Partner

Der Verein Naturpark Westliche Wälder investiert mehr als 700000 Euro in anstehende Projekte. Was in den nächsten Jahren alles geplant ist.

Von Siegfried P. Rupprecht

Viel vorgenommen hat sich der Verein Naturpark Augsburg – Westliche Wälder. Auf der Prioritätsliste stehen unter anderem die Neubeschilderung der Wanderwege, die Optimierung des Stauden-Meditationswegs und die Installation von „twitternden Bäumen“. In seine gesamten Projekte will der Verein rund 717000 Euro investieren. Dies teilte Geschäftsführer Werner Platteder bei der gut besuchten Mitgliederversammlung im Bürgerhaus des Mittelneunfacher Ortsteils Reicherstshofen mit.

Bevor die geplanten Vorhaben zur Sprache kamen, verwies Landrat Martin Seiler auf den Kassenbericht 2018. Der Verein sei schuldenfrei, betonte er. Den Einnahmen von knapp 632000 Euro standen Ausgaben von 495000 Euro gegenüber. Als Grund für den Kassenüberschuss nannte Werner Platteder noch nicht anfallende Projektausgaben und weniger stark verringerte Rücklagen.

Wermutstropfen ist der Besucherrückgang im Naturpark-Haus in Oberschönenfeld

Auch im vergangenen Jahr sei wieder Interessantes in Gang gesetzt worden, resümierte die Stellvertretende Geschäftsführerin Eva Liebig. Als Beispiel nannte sie Sonderausstellungen und Aktionstage im und am Naturpark-Haus in Oberschönenfeld. Als Wermutstropfen bezeichnete sie allerdings den Rückgang der dortigen Besucherzahl. Im Bereich Umweltbildung verwies sie auf Projekte wie Junior-Ranger und „Wir sind Naturpark-Kindergarten“. Bei letzterem wurden die Kindergärten in Deuringen, Langenneufnach und Leitershofen ausgezeichnet.

Breiten Raum nahm erneut die Landschaftspflege ein wie die Fertigstellung des Streuobstpfades in Scheppach. Darüber hinaus wurden weitere Orientierungstafeln an touristisch interessanten Punkten aufgestellt und der marode Christoph-Scheiner-Aussichtsturm nördlich von Bürgle bei Markt Wald für 30000 Euro saniert.

Bürgermeister von Markt Wald sitzt jetzt im Vorstand

Personelle Entscheidungen standen ebenfalls auf der Tagesordnung. Bei der Neuwahl eines Vorstandsmitglieds setzte sich der Bürgermeister von Markt Wald, Peter Wachler, deutlich vor dem Zusmarshauser Gemeindeoberhaupt Bernhard Uhl durch. Als neues förderndes Mitglied wurde Carola Prantl aus Gessertshausen aufgenommen. Zudem ernannte die Versammlung den früheren Bezirkstagspräsidenten Jürgen Reichert einstimmig zum Ehrenmitglied.

Abschließend widmete sich der Verein den aktuellen und künftigen Vorhaben. So will er das Naturpark-Haus durch Hörangebote, sogenannte Audio-Guides, aufwerten. Ab 12. Oktober ist dort eine Fotoausstellung über Naturparke zu sehen. Zur Fortsetzung kommt das Projekt „Wir sind Naturpark-Kindergarten“.

Neu ausgezeichnet werden die Bildungseinrichtungen Pusteblume Gessertshausen und St. Josef in Markt Wald/Oberneufnach. Damit sei die maximale Zahl von 15 Kindergärten erreicht, machte Eva Liebig aufmerksam.

Gesamtkosten von rund 72000 Euro verursacht im laufenden Haushalt das Biodiversitätsprojekt Schmuttertal. Präsent sind hier Maßnahmen wie die Pflegemahd, das Weißstorchenbiotop Oggenhof und das Braunkehlchen-Projekt.

Bäume schreiben auf Twitter, wie es ihnen geht

Im Bereich Naturkundeeinrichtungen setzt der Naturpark-Verein auf „Twitternde Bäume“. „Im Staatswald bei Oberschönenfeld sind zwei Bäume mit Messsensoren versehen“, berichtete Werner Platteder. „Sie liefern über ihr Befinden in Echtzeit biologische Daten, die ins Internat übertragen oder auf einem Bildschirm im Naturpark-Haus dargestellt werden.“ Ziel sei, damit Emotionen in der Bevölkerung zu wecken und die Umweltbildung zu stärken.

Ein Großprojekt sei laut Platteder die Neubeschilderung der rund 700 Kilometer langen Wanderwege im Naturpark. Die circa 310000 Euro teure und von der Regierung von Schwaben mit 50 Prozent Förderung in Aussicht gestellte Maßnahme solle 2020 und 2021 umgesetzt werden. Für heuer falle nur eine Abschlagszahlung für die Planung an.

Am Herzen liegt dem Verein auch die Optimierung des Stauden-Meditationswegs von Gessertshausen nach Siebnach. Zurückgestellt wird in diesem Zusammenhang die geplante Aufstellung eines ausgebauten Schäferwagens zur Übernachtung. „Wir haben dazu noch keinen geeigneten Standort gefunden“, bilanzierte Platteder.

