US-Unternehmen übernimmt Ritter in Schwabmünchen für 890 Millionen Euro

Der Chemie- und Pharma-Zulieferer Ritter aus Schwabmünchen wird von einem US-Unternehmen übernommen. Avantor investiert dafür 890 Millionen Euro.

Das US-Unternehmen Avantor übernimmt die Firma Ritter in Schwabmünchen bei Augsburg. Laut Mitteilung des Chemie- und Pharma-Zulieferers beträgt der Kaufpreis samt Werk in Slowenien rund 890 Millionen Euro zuzüglich Schulden.

Schwabmünchner Firma Ritter ist seit 30 Jahren in der Medizintechnik aktiv

Ritter, 1965 als Familienunternehmen gegründet zur Fertigung von Kunststoff-Zylindern, ist seit über 30 Jahren auch in der Medizintechnik aktiv und hat in der Corona-Krise vor allem als Laborausrüster für Aufmerksamkeit gesorgt. Insgesamt erwartet Ritter einer Präsentation von Avantor zufolge in diesem Jahr einen Umsatz von 225 Millionen Euro.

In einer Pressemitteilung wird Ritter Geschäftsführer Johannes von Stauffenberg so zitiert: "Das breite Portfolio von Avantor wird von Tausenden von Wissenschaftlern und Laboren in nahezu jeder Phase der wichtigsten Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten genutzt. Wir freuen uns, unsere hochpräzisen Produkte und hochmodernen Fertigungskapazitäten mit der globalen Reichweite und der starken Leidenschaft von Avantor für wissenschaftliche Durchbrüche zu kombinieren." Michael Stubblefield (Avantor) sagte: "Wir freuen uns darauf, Ritters hochqualifizierte Teammitglieder in Deutschland und Slowenien in die Avantor-Familie aufzunehmen." (AZ)

