vor 34 Min.

Über 300 Gäste feiern hundert Jahre Hotelgeschichte

Beim Jubiläumsfest in Königsbrunn erzählt die Betreiberfamilie aus dem Leben ihres Traditionshauses Zeller.

Von Claudia Deeney

Dem Geheimnis auf die Spur kommen, wie man es schafft ein Familienunternehmen 100 Jahre in einer Stadt nicht nur halten, sondern sehr erfolgreich in moderne Zeiten zu führen, das konnten rund 320 Gäste nun beim Jubiläumsabend.

Drei Generation plaudern über Internas

Da feierten drei Generationen des Hotel Zeller diesen ganz besonderen Geburtstag und zeigten sich nicht nur sehr glücklich und nahbar, sondern vor allem auch sehr humorvoll. Egal wer von der Hoteliers-Familie das Mikrofon in der Hand hatte, konnte die Gäste erheitern.

Christian Dreisbach betonte dabei: Als ehemaliges Gasthaus sei das Hotel heute noch ein Ort für offene Kommunikation und Diskussion und vor allem sei es viel Arbeit. Von der Arbeit bekommen die Gäste meist nichts mit, obwohl natürlich auch bei diesem Fest zahlreiche Mitarbeiter im Hintergrund als gute Geister unterwegs waren. Nicht abgesprochen mit seiner Frau Gabi war Deisbachs private Bemerkung: „25 Jahre eheliche und berufliche Teamarbeit feiern wir heute auch und als Ergebnis unsere vier Kinder“. Die im Übrigen als vierte Generation schon parat stehen und auch alle vier anwesend waren. Wahrscheinlich ist das auch ein Baustein, auf dem Weg, einen Familienbetrieb von einer Generation in die nächste zu führen.

Verlockungen beim Einkauf

Gabi Dreisbach ließ alle zusammenrücken und outete sich gleich ganz ehrlich: „Ich bin die typische Organisatorin und kann das gar nicht sehen, wenn in der ersten Reihe noch Platz ist“. Auch plauderte sie zusammen mit Schwester Gudrun Mitzel aus, dass sie beide immer gerne nur das Beste für ihre Gäste einkaufen wollen: „Die schönsten Fliesen, die teuersten Vorhänge, die tollsten Dekorationen“. Dann käme aber ihr Mann Christian und der habe einen ganz anderen Blick auf das Geschäft und stoppe die beiden Damen schon hin und wieder mal mit dem Hinweis, dass das so nicht gehe mit dem Geld ausgeben. Und das sei auch gut so, denn in einem erfolgreichen Unternehmen müsse natürlich auch auf die Ausgaben sowie die Einnahmen geachtet werden. „Vor allem am Monatsende“, lachte Gabi Dreisbach.

Gudrun Mitzel gab Einblicke in Mitarbeiterführung und versprach: „An alle die heute hier arbeiten müssen, wir feiern nochmal extra und das hier ist nur das Vorglühen“. Denn bei der Party mit den Mitarbeitern gehe die Post erfahrungsgemäß ab.

Nicht nur die Chemie mit den Mitarbeitern stimme, sondern auch die mit zahlreichen Firmen als Partner. Denn sie buchen für ihre Kunden im Hotel Zeller und viele dieser Unternehmen sind Stammkunden.

Politik bei Zwetschgenwasser

Walter Mitzel ließ es sich nicht nehmen ein paar lustige Anekdoten zu erzählen, wozu auch gehörte, dass früher bei Treffen zwischen den Politikern schon vormittags ausgeschenktes Zwetschgenwasser für die Förderung der Kommunikation gesorgt habe.

Gutes Essen und Getränke gehören in einem Vier-Sterne-Hotel selbstverständlich mit dazu und Bürgermeister Franz Feigl bescheinigte der Familie: „Sie sind ein Familienbetrieb erster Güte und für eine Stadt wie unsere unverzichtbar“. Neben 100 Jahre Hotel Zeller gibt es in diesem Jahr auch 50 Jahre Zusammenarbeit mit der Paulaner-Brauerei zu feiern, deren Vertreter ebenfalls als Gäste anwesend waren. Trotz der doch zahlreichen Reden ging Christian K. Schaeffer mit nur acht Minuten Verspätung auf die Bühne, wie er selbst anmerkte. Mit seiner Band „Let‘s swing“ führte er die Gastgeber und ihre Gäste in einen beschwingt, fröhlichen Feier- Abend und sorgte mit Songs von Frank Sinatra, James Dean und anderen berühmten Interpreten für beste Unterhaltung.

