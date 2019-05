14:22 Uhr

Über die Nutzung des Thermen-Areals gehen die Meinungen auseinander

Bürger diskutieren. Das seit zwei Jahren diskutierte Thema hat aber deutlich an Interesse verloren.

Von Hermann Schmid

Die Ausschreibung zum europaweiten Wettbewerb für das künftige „Forum Königsbrunn“ ist auf den Weg gebracht. Bis zum Herbst sollen nun Teams aus Architekten und Landschaftsarchitekten Ideen und Pläne für die Gestaltung des Areals rund um die ehemalige Königstherme entwickeln. Im Rahmen der „Gespräche zur Stadtentwicklung“ wurden ganz aktuelle Infos dazu angeboten – doch nur knapp 20 Bürger kamen ins Jugendzentrum Matrix. Die Aussprache kreiste sowohl um konkrete Details wie auch um – weitgehend bekannte – gegensätzliche Positionen zur Ausrichtung des Projekts.

Es war nicht viel Neues zu hören

Alwin Jung, im Stadtrat Referent für Stadtentwicklung, und Werner Lohmann, Leiter des technischen Bauamts, hatten den Saal für über hundert Teilnehmer bestuhlen lassen. Doch die fünfte Veranstaltung dieser Gesprächsreihe zog eindeutig die wenigsten Bürger an. Vielleicht lag es daran, dass die Fraktionen im Stadtrat bereits seit zwei Jahren immer wieder ausführlich und kontrovers über die künftige Nutzung des Thermen-Areals diskutiert haben und dies auch bei Bürgerinformationen mehrmals im Mittelpunkt stand. Letztlich war an diesem Abend nicht viel Neues zu hören, weder zum Wettbewerb noch bei den Äußerungen der Bürger und Stadträte.

Zweifel, ob mit den Restbauten ein markantes neues Bauwerk entstehen kann

Lohmann skizzierte die Aufgabenstellung für den Wettbewerb und machte deutlich, wo nur Ideen für eine künftig mögliche Entwicklung und wo konkrete Entwürfe zur Realisierung gefordert sind (siehe Infokasten). Die Vielzahl der geplanten Nutzungen im Forum führte gleich zum Auftakt zur Frage: „Wie hoch wird denn das Gebäude?“ Lohmann erläuterte, dass man von den Nebenräumen der Therme noch große Räume mit 6000 Quadratmetern (m²) auf zwei Ebenen erhalten habe und das Areal insgesamt 20.000 m² umfasse. Georg Ziegler sprach das Thema Parkplätze an. Würden nicht die Nutzer von Forum, Stadthalle und Busbahnhof in Konkurrenz geraten? Hierfür sind getrennte Bereiche vorgesehen, wie sie die 200 Parkplätze für das Forum unterbringen, sei Sache der Planer. Simon Brixel wollte unter anderem mehr über das energetische Konzept des Neubaus wissen. Hier gibt es keine engen Vorgaben, alle Entwürfe werden aber nach Energie- und Klimagesichtspunkten bewertet. Franz Nerb äußerte Zweifel, ob man mit den Restbauten der Therme ein markantes neues Bauwerk schaffen könne. Hierzu wies Stadträtin Doris Lurz auf die nachträglich entwickelten Fassaden für Curt-Frenzel-Stadion und WWK-Arena hin, die beide attraktiv gestaltet seien. „Heutzutage kann man da viel machen“, ist sie überzeugt. Sie verteidigte auch die Überlegungen, die massiven, großzügig dimensionierten Reste der Therme zu nutzen. „Auch für die neue Nutzung brauchen wir Betondecken.“ Grundsätzliche Einwände zur neuen Nutzung des Thermen-Areals brachte Architekt Stefan Degle vor. „Ein wahnsinnig wertvolles Grundstück wird hier vergeudet“, kritisierte er. Die Stadt sollte einen Teil an die Privatwirtschaft verkaufen und das Forum über diese Einnahmen finanzieren, regte er an. In die gleiche Kerbe hieb Stadtrat Florian Kubsch, seit langem ein wortreicher Kritiker des Projekts. Mit 20 Millionen Euro seien die Kosten des Neubaus viel zu gering angesetzt. Selbst wenn man sie einhalte, so würde dies die städtischen Finanzen mit Abschreibungen von 400000 Euro pro Jahr belasten, warnte er.

„Königsbrunn ist eine Schlafstadt“

Degle bemerkte auch, Königsbrunn sei „verkommen zu einer Schlafstadt“, es fehle „Urbanität“ im Zentrum, die erreiche man nur durch dichte Bebauung. Genau eine solche Lösung wollte eine Mehrheit im Rat an dieser Stelle nicht, hielt Alwin Jung dagegen, das Areal sollte gezielt für öffentliches Leben genutzt werden. Hier mehr zu tun, werde von Bürgern immer wieder gefordert. Wohnbau werde für andere Bereiche im Zentrum geplant. „Das Thermenareal bietet sich an, denn es gehört komplett der Stadt.“ An anderen Stellen im Zentrum gehe so wenig voran, weil hier privater Grundbesitz nicht nutzbar sei.

Georg Ziegler und Markus Memminger brachen eine Lanze für das Forum. „Muss Kultur sich immer finanziell tragen?“, fragte Memminger, der sich für das Kammerorchester Königsbrunn engagiert. Die Frage werde bei Sportanlagen auch nicht gestellt. Schließlich sei solch ein Projekt „eine Wertsteigerung für die Stadt.“

