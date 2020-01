vor 35 Min.

Überblick: Wer steht als Rathauschef zur Wahl?

Am 15. März finden in Bayern die Kommunalwahlen statt.

Im März werden die Bürgermeister gewählt. In den meisten Orten haben sich die Amtsinhaber entschieden, ob sie weitermachen wollen. Wo es Gegenkandidaten gibt.

Am 15. März 2020 werden die Bürgermeister neu gewählt. Inzwischen haben sich fast alle Amtsinhaber entschieden, ob sie weitermachen wollen oder nicht. Ob sie auch tatsächlich weitermachen dürfen, entscheiden die Wähler. Wir geben einen Überblick über die Situation in der Region.

Königsbrunn Bürgermeister Franz Feigl ( CSU) muss sich bei der Wahl mit sechs Mitbewerbern auseinandersetzen. Mit Helmut Schuler (Freie Wähler), Nicolai Abt ( SPD), Kirsi Hofmeister-Streit (Grüne), Christian Toth ( FDP) und Andreas Nieß (BbK) schicken alle im Stadtrat vertretenen Parteien und Gruppierungen einen Kandidaten ins Rennen. Hinzu kommt Frank Skipiol, der für die AfD antritt.

Schwabmünchen Bürgermeister Lorenz Müller (CSU) will es noch einmal wissen. Er ist seit 2008 Bürgermeister der Stadt und möchte noch eine Amtsperiode dranhängen. Durchsetzen muss er sich bei Kommunalwahl am 15. März gegen Konstantin Wamser (SPD) und Margit Stapf (Grüne). Die Freien Wähler haben auf einen eigenen Kandidaten diesmal verzichtet.

Bobingen Der SPD-Kandidat Bernd Müller möchte im Amt bleiben. Ihm den Posten streitig machen will Klaus Förster. Der CSU-Kandidat ist derzeit Zweiter Bürgermeister. Ins Rennen geht auch der 24-jährige Lukas Geirhos – der Grünen-Ortsverband hat den Studenten nominiert.

Großaitingen Der amtierende Bürgermeister Erwin Goßner ist seit 2014 im Amt und möchte es auch behalten. Damals trat er auf der Liste der SPD an, die diesmal allerdings die Studentin Özün Keskin ins Rennen schickt. Goßner tritt ohne die Unterstützung eines Ortsverbandes als parteiloser Kandidat an.

Langerringen Nach 18 Jahren im Amt hört Langerringens Bürgermeister Konrad Dobler auf. Der Polizist wechselte im Jahr 2002 in die Politik und wurde hauptamtlicher Bürgermeister. Mit aktuell 62 Jahren wollte er nicht noch einmal kandidieren. Zwei neue Bewerber stellen sich bei der Kommunalwahl als Bürgermeisterkandidat zur Verfügung: Marcus Knoll, der von der CSU und den Unabhängigen Wählern nominiert wurde, und Herbert Graßl von den Freien Wählern.

Hiltenfingen Auch Kornelius Griebls Amstzeit endet 2020. Er war 36 Jahre im Gemeinderat tätig, davon vier Jahre als Zweiter und 18 Jahre als Erster Bürgermeister. Wer sein Nachfolger werden könnte, ist momentan noch nicht bekannt.

Obermeitingen Amtsinhaber Erwin Losert (CSU) wurde 2014 zum ersten Mal als Bürgermeister gewählt. Vor wenigen Tagen wurde er für eine erneute Kandidatur nominiert. Einen Gegenkandidaten gibt es derzeit noch nicht.

Kleinaitingen Rupert Fiehl (CSU/UL) ist seit 2014 Bürgermeister in Kleinaitingen. Er wird voraussichtlich für eine zweite Amtszeit kandidieren. Einen Gegenkandidaten gibt es momentan nicht, die Freie Wählervereinigung entschied sich gegen einen eigenen Bürgermeisterkandidaten.

Klosterlechfeld Vor sechs Jahren wurde Rudolf Schneider Bürgermeister in Klosterlechfeld. Im November wurde er von der SPD für eine zweite Amtszeit nominiert. Einen Gegenkandidaten gibt es derzeit noch nicht.

Graben Eine dritte Amtszeit strebt Bürgermeister Andreas Scharf (CSU) in Graben an, unterstützt wird er vom Bündnis Lechfeld. Auch in Graben gibt es bislang noch keinen Gegenkandidaten.

Untermeitingen Simon Schropp (CSU) wurde 2014 als Bürgermeister gewählt. Dieses Amt streitig machen möchte ihm Peter Daake (Bündnis 90/Grüne), der auch vom Bündnis Lechfeld unterstützt wird.

Oberottmarshausen Bürgermeister Gerhard Mößner (CSU/UW) tritt nach 18 Jahren nicht mehr an. Zwei Bewerber gibt es für seine Nachfolge – vorausgesetzt, sie werden bei der Nominierungsveranstaltung ihrer jeweiligen Partei auch gewählt. Für die CSU/UW will der 45-jährige Andreas Reiter ins Rennen gehen, für die Freien Wähler möchte der 43-jährige Markus Reiter kandidieren.

Wehringen Manfred Nerlinger (CSU) hat großen Rückhalt im Gemeinderat und wurde wieder zum Kandidaten nominiert. Auch die SPD unterstützt ihn.

Mickhausen Hans Biechele, seit 2008 Bürgermeister der Staudengemeinde Mickhausen, peilt seine dritte Amtszeit an. Alle drei im bisherigen Gemeinderat vertretenen Gruppierungen haben den 61-Jährigen erneut für das Amt des Rathauschefs nominiert.

Langenneufnach Josef Böck tritt nicht mehr an. Ihn beerben könnte Gerald Eichinger, den die CSU/freie Wählergruppe ins Rennen schickt. Der 52-Jährigen aus ist bereits seit zwölf Jahren Zweiter Bürgermeister.

Walkertshofen Neben Margit Jungwirth-Karl treten auch der frühere Bürgermeister Sven Janzen mit dem gegründeten Ortsverbands der Freien Wähler an. Janzen, der bereits von 2008 bis 2014 Bürgermeister der Gemeinde Walkertshofen war, unterlag bei der Kommunalwahl im Jahr 2014 knapp Margit Jungwirth-Karl.

Scherstetten Ein klares Ja zur Frage nach einer neuen Kandidatur kommt von Robert Wippel.

Mittelneufnach Cornelia Thümmel tritt wieder an. Das teilte sie bei der Bürgerversammlung im Oktober mit. cako, adi, mili, nos, wkl, mcz

