Überraschungsgast: Biber haust plötzlich in Königsbrunner Garten

Plus Ein Nager hat sich kurzzeitig bei einer Königsbrunner Familie eingenistet. Biberberater Gerardo Pallotta erklärt das Verhalten und sagt, was die Tiere umtreibt.

Von Adrian Bauer

Einen Gast wie diesen haben Christa und Wolfgang Hübner noch nie gehabt: Am Samstagabend saß plötzlich ein Biber im Garten hinter ihrem Haus an der Haunstetter Straße und blieb drei Tage. Als am Dienstag Gerardo Pallotta, der Biberberater des Landkreises, vorbeikam, hatte sich das Tier schon wieder davongemacht.

Für Hübners begann der ungewöhnliche Besuch mit einem ziemlichen Schrecken, sagt Christa Hübner: „Ich hatte einen Eimer mit Äpfeln unter dem Baum stehenlassen. Gegen acht Uhr hörten wir plötzlich aus dem Garten, wie jemand damit herumrumort.“ Aus dem Wohnzimmerfenster im ersten Stock sahen sie nur einen unförmigen pelzigen Haufen, der sich an dem Behälter zu schaffen machte. Leise schlichen sie aus dem Haus und erkannten den Besucher. „Er hat immer wieder den Eimer angekippt und sich den nächsten Apfel geholt“, sagt Christa Hübner. Aufs Grundstück kam er durch ein katzengroßes Loch im Zaun.

Die Tage verbringt der Biber im Schatten der Bäume

Die Tage verbrachte der stattliche Nager im Schatten der Bäume am Gartenteich der Hübners. Abends kam er heraus, sagt Christa Hübner: „Immer Schlag dreiviertel acht, man konnte die Uhr danach stellen.“ Neben den Äpfeln knabberte der Biber noch einen wild gewachsenen jungen Kirschbaum um und tat sich an den frischen Zweigen gütlich. Böse sind Hübners dem Untermieter nicht, im Gegenteil: „Den Baum hätten wir sowieso abgeschnitten. Und den Biber zu beobachten, hat viel Spaß gemacht. Das war besser als Fernsehen.“

Doch letztlich ist auch ein blühender Garten keine Heimat für ein Wildtier. Deshalb verständigten die Hübners den Biberberater. Der ist sich sicher, dass der Nager das genauso sah und sich deshalb wieder davon gemacht hat. In dem Garten fehlt eine Uferböschung, in der Biber seine Höhle graben kann.

Anhand der Bilder, die Christa Hübner mit dem Handy geschossen hat, identifiziert Gerardo Pallotta den Besucher als etwa zweijähriges Jungtier: „In diesem Alter müssen sie das Nest verlassen und sich selbst ein Revier suchen.“ Vermutlich sei der Biber vom Ilse- oder Lautersee gekommen und habe das Wasser des Gartenteichs gerochen. Die wenigen hundert Meter vom See durchs Wohngebiet seien kein Problem für das Tier: „Ein Biber auf Reviersuche läuft bis zu 30 Kilometer.“

Rund um Königsbrunn sind die Biberreviere meist belegt

Einen freien Platz für eine eigene Biberburg zu finden, dürfte schwierig werden, sagt Pallotta: „Die Plätze für Reviere in unserem Landkreis sind eigentlich alle belegt.“ Und die sesshaften Bibermänner verteidigen ihr Revier. Das Jungtier in Hübners Garten zeigte Spuren eines solchen Revierstreits: Am Rücken zeigte sich eine deutliche Bisswunde. Biber haben enorme Kraft in ihren Kiefern. Nicht selten führen die Verletzungen bei ihren Kämpfen zu Infektionen an denen die Tiere sterben. Auf diese Weise reguliert sich auch der Bestand, weiß Gerardo Pallotta: „Bei Bibern muss man sich keine Sorgen wegen einer Überpopulation machen.“

Biberberater Gerardo Pallotta zeigt die Spuren, die der Biber an einem wild aufgegangenen Kirschbäumchen im Garten der Hübners hinterlassen hat. Bild: Christa Hübner

Auf ihren Reviersuchen kommen Jungtiere immer wieder mit den Menschen in Kontakt. Mal als Besucher in Gärten, mal nutzen sie Carports als Versteck. Für den Fall, dass der Biber noch da ist, hat Pallotta immer eine Transportbox und Fanggeräte im Auto. Ist das Tier gefangen wird sein Gesundheitszustand geprüft und es gegebenenfalls zum Tierarzt gebracht. Danach kann der Biber an geeigneter Stelle ausgewildert werden. Sind die Tiere zu sehr verletzt, muss manchmal ihr Leiden beendet werden.

Der Biberberater freut sich über Verständnis der Menschen für die Tiere

Wie viele Biber derzeit im Landkreis leben, kann der Experte nur grob schätzen: 800 bis 1000 könnten es sein. Oft kommen die Tiere Land- und Forstwirten ins Gehege, sie fällen Bäume und überfluten Wiesen. Die Biberberater suchen mit den Bauern nach Lösungen, mit denen Mensch und Tier leben können. „Das läuft in den letzten Jahren wirklich gut, das Verständnis für die Tiere ist gewachsen“, sagt Pallotta.

Christa und Wolfgang Hübner hoffen jedenfalls, dass ihr Besucher seine Verletzung übersteht und noch ein eigenes Revier findet.

Die Biberberater des Landkreises erreichen Sie telefonisch unter 0176/45564346 (Gerardo Pallotta) oder 0821/3102-2226 (Andrea Gengenbach) oder über das Kontaktformular auf der Homepage des Landkreises.

