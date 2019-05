vor 19 Min.

Überzeugender Auftritt des Jenny-Sturgeon-Trios

Das Jenny-Sturgeon-Trio überzeugt das Publikum in Schwabmünchen mit einer Busreise - auch wenn so manches Stück schwermütig klingt.

Einfühlsam, ja zärtlich, klassisch und auch modern, gesanglich und musikalisch auf hohem Niveau, so stellte sich das Jenny-Sturgeon-Trio seinem Publikum in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen vor und erreichte etwas, was bisher kaum einer Musikgruppe in der speziellen Konzertstätte gelungen ist.

Auf eine „Busreise“ durch Schottland und seine vorgelagerten Inseln nahm das Jenny-Sturgeon-Trio die Zuhörer mit. Die zentrale Figur des Abends war die Sängerin/Songwriterin Jenny Sturgeon. Sie ließ mit ihrer betörenden Stimme ihre Fans dahinschmelzen. Weich, leicht und zugleich kräftig, gefühlvoll und wirkungsvoll, mit meist geschlossenen Augen sang die studierte Biologin in die Lieder von Märchenhaftem, Dramatischem, Natürlichem, von ihrer Mutter und vielem mehr. Spannend erzählte sie die dazugehörigen Geschichten, alles in englisch, manches in gälisch, nichts in deutsch.

Jenny Sturgeon spielt auf einem Indian Harmonium

Dazu spielte die Schottin auf einem historisch anmutenden Indian Harmonium selbst komponierte oder alt hergebrachte, traditionelle Lieder, die zahllos sind und meist schicksalsträchtig ohne Happy End. Ein Genuss, ihr zuzuhören, auch wenn so manches Stück schwermütig klang. Doch es gab auch die leichten Weisen, bei denen man, schließt der Zuhörer ebenfalls die Augen, im Kopf zu tanzen beginnt, beschwingt, stampfend, drehend, fröhlich.

Gesanglich im Refrain sich anschließend harmoniert mit ihr die Stimme von Jonny Hardy. Hierzulande ist der begnadete Gitarrist bei weitem nicht so bekannt wie in seiner Heimat, beispielsweise als Gründungsmitglied der Band Old Blind Dogs, mit der er weltweit unterwegs ist. Er ist wie Sturgeon tief in der der schottischen Tradition verwurzelt. Das zeigt sich auch in seinen Theater- und Produktionsprojekten.

Charly McKerron ist einer der größten Fiddle-Spieler Schottlands

Bewundert wurden die technischen Fertigkeiten an seinen Instrumenten nicht nur bei ihm, sondern auch bei dem Dritten im Bunde, bei Charly McKerron, einer der größten Fiddle-Spieler Schottlands, als Musiker, Komponist uns Projektant hoch dekoriert und weltweit unterwegs. Zusammen gelang es dem schottischen Trio, perfekt heimatliche Folklore rüberzubringen. Die instrumentelle Klasse der beiden männlichen Begleiter Sturgeons kam aber erst so richtig bei ihren Soli zum Tragen. Die schnellen Finger, die Präzision des Tons, die speziellen Techniken, alles ist ein Genuss, wenn man sich auf ihre Musik voll und ganz einlässt.

Und das tat das Publikum, das zusammen mit Hans Grünthaler, obwohl das Konzert eigentlich schon beendet war, das Trio noch zu einer weiteren Zugabe bewegte. Ein Novum in der Buchhandlung.

Und noch eine Besonderheit: Eigentlich äußern sich die drei Schotten weder in ihren Stücken noch verbal in ihren Konzerten politisch. Diesmal machten sie eine Ausnahme, bezeichneten sich als begeisterte Europäer und heimsten auch dafür jede Menge Applaus ein. (rr-)

