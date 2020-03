vor 32 Min.

Um 18 Uhr läuten die Glocken in Königsbrunn zum Gebet

Weil keine Gottesdienste gefeiert werden können, läuten an allen Kirchen in Königsbrunn, wie hier bei St. Johannes, die Glocken zum Gebet.

So funktioniert Ökumene in der Corona-Krise: In Königsbrunn lassen die Kirchen jetzt um 18 Uhr die Glocken läuten. Sie rufen zum Gebet auf.

Von Andrea Collisi

Aus der Gemeinde heraus wurde der Wunsch an die Geistlichen getragen, dass zusätzlich zum bestehenden Angebot auf den Homepages oder der Teilnahme an der Liturgie via Video ein Gebetsgeläut stattfinden könnte, das zum gemeinsamen häuslichen Gebet einlädt.

Ein Gebetsvorschlag ist auf den Homepages beider Kirchen gestellt. Als sichtbares Zeichen könnte eine brennende Kerze ins Fenster gestellt werden. Die Kerze symbolisiert Christus als das Licht der Welt und wird auch bei vielen anderen ähnlichen Aktionen tausender von Gläubigen, auch überregional in ganz Deutschland wie in anderen europäischen Ländern, ins Fenster gestellt. „In der evangelischen Theologie sprechen wir ohnehin vom ,Gottesdienst im Alltag der Welt’, der in der Hingabe des Christen für Gott und den Nächsten im Alltagsleben besteht. Auch dort kommt es zum Gottesdienst, wo Menschen im Gespräch mit Gott stehen“, sagt Pfarrer Ernst Sperber. Sein Kollege Bernd Leumann ergänzt: „Wir katholische Priester feiern jeden Tag die Messe und nehmen dabei selbstverständlich im Gebet alle mit hinein, die jetzt den Verlust um die Zelebration empfinden.“ Beide Seelsorger betonen, dass zwar der Verzicht auf gemeinsame Gottesdienste gerade in der vorösterlichen Zeit, der vermutlich auch die Zeit von Ostern einschließt, schmerzlich sei, dass aber gerade auch Kirchen Verantwortung für die Gesellschaft und insbesondere für die schwächeren und hilfsbedürftigen Mitmenschen zu tragen hätten.

Abstand ist Nächstenliebe

Daher gelte es, das Handeln der Staats- und Bundesregierung solidarisch mitzutragen und jede Vorsicht walten zu lassen, die möglich sei. Zum Mitmenschen Abstand zu halten, sei in der derzeitigen Situation eine konkrete Form christlicher Nächstenliebe.

Ebenfalls in ökumenischer Weise vereint sind die Katholische und Evangelische Kirche bei einem Unterstützungsdienst. In Zusammenarbeit mit der Stadt Königsbrunn richtet sich dieser an Menschen, die nicht mehr aus dem Haus gehen wollen beziehungsweise sollen.

Unbürokratische Hilfe

Wer diese Unterstützung benötigt, sollte sich unter der Telefonnummer 08231/606-260 von Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr und nachmittags von 14 bis 16 Uhr melden. Dort sitzen die Mitarbeiter des städtischen Kulturbüros Königsbrunn und regeln die Dienste. Ehrenamtliche der Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinde werden dann für die Bürger einkaufen gehen, Rezepte abholen oder auch Botengänge erledigen. Auch wenn Hundebesitzer einen Engpass haben, stehen Freiwillige zur Verfügung, die sich selbst mit Hunden auskennen.

Das Angebot gilt für Königsbrunner, die ihre Wohnung nicht verlassen dürfen, weil sie sich in Quarantäne befinden oder die aus gesundheitlichen Gründen die Wohnung nicht verlassen können oder durch Krankheit oder Alter zur Risikogruppe für das neuartige Coronavirus gehören.

Hier lesen Sie mehr zum neuen Hilfsdienst

Das könnte Sie auch interessieren: Gottesdienste via Internet

Themen folgen