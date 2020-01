vor 43 Min.

Umweltgruppe der Wertachkliniken

Als Vorbild für andere Kliniken ausgezeichnet

Seit fünf Jahren gibt es eine Gruppe von Mitarbeitern der Wertachkliniken, die sich für den Umweltschutz engagiert. Jetzt hat die KTQ (Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen) diesen Einsatz für das Klima unter dem Motto „Qualität zeigen!“ als „Best Practice“ ausgezeichnet.

Claus Schorer, technischer Leiter, Energiemanagementbeauftragter der Wertachkliniken, hatte diese 2014 für das bundesweite Projekt „Klimamanager für Kliniken“ angemeldet. Das Ziel war, innerhalb von drei Jahren in den 50 teilnehmenden Kliniken insgesamt 30000 Tonnen CO2 einzusparen. Als das Projekt 2016 auslief, beschlossen die Aktiven in den Wertachkliniken, auf eigene Faust weiterzumachen. Sie möchten die Kollegen, aber auch Patienten sowie Besucher kontinuierlich für den Umweltschutz sensibilisieren, um gemeinsam die Wertachkliniken noch umweltfreundlicher zu gestalten. Schon mit kleinen Maßnahmen können große Effekte erzielt werden, Bewegungsmelder verhindern, dass das Licht im Aufzug unnötig brennt. Damit werden an beiden Standorten jährlich rund ein bis zwei Tonnen CO2-Emissionen eingespart. Aber auch die optimierten Energie-Einspareinstellungen für Computer und Monitore reduzieren den Stromverbrauch und die Batterien aus dem Langzeit-EKG, die dort nur einmal verwendet werden dürfen, werden in Uhren und anderen unkritischen Elektrogeräten weiterverwendet. Als Nächstes möchte die Umweltgruppe testweise in den Patientenzimmern mit speziellen Behältern eine Form der Mülltrennung einführen.

Aufkleber erinnern Patienten und Besucher daran, die Treppe zu benutzen, das Licht auszuschalten und beim Lüften das Thermostat der Heizung herunterzudrehen. Die Inspektoren entdeckten bei der Zertifizierung eben diese Aufkleber und wurden so auf die Umweltgruppe aufmerksam. Beeindruckt vom freiwilligen Engagement der Mitarbeiter schlugen sie die Gruppe für die Auszeichnung mit dem „Best Practice Award“ vor – und die hat ihn prompt bekommen.