Umweltschutz: Mit diesen Tricks wird der Müll beim Grillen weniger

Plus Plastikbecher und Einweggrill: Beim Grillen fällt jede Menge Müll an. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises gibt Tipps für einen umweltschonenderen Grillabend.

Zugegeben, ganz ohne geht es nicht: Beim Grillen im Garten oder auf dem Balkon fällt immer etwas Müll an. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises hat einige Tipps zusammengestellt, wie sich Abfall vermeiden lässt. Beispielsweise sollte auf Aluschalen verzichtet werden. Besser sind Grillschalen und Spieße aus Edelstahl. Kartoffeln können auch ohne Alufolie in die Holzkohle gelegt werden. Oder wie wäre es mal mit einem Maiskolbenblatt, in dem sich Kartoffeln einwickeln lassen?

Stoffservietten und Glasstrohhalme als Alternative zum Einweggeschirr

Wer ein Picknick oder einen Ausflug plant: Einweggeschirr kann zu Hause bleiben. Auch unterwegs lassen sich Teller und Becher sowie Besteck von zu Hause verwenden. Ausgedient haben übrigens auch Plastikstrohhalme. Mittlerweile gibt es etliche Alternativen beispielsweise aus Papier, Edelstahl oder Glas. Auch Papierservietten braucht es nicht: Denn diese lassen sich durch Stoffservietten ersetzen. Besonders schön: selbst genähte Stoffservietten mit passender Tischdecke.

Auch bei der Auswahl der Lebensmittel lasse sich Müll vermeiden, teilt der Abfallwirtschaftsbetrieb mit. Selber gemachte Grillsoßen können in Flaschen mit Schraubverschluss aufbewahrt werden. Auch Limonade und Eistee lassen sich mit wenigen Zutaten selbst herstellen. Dekorativ kommen sie in der Karaffe auf den Tisch – so spart jeder Plastikflaschen.

Alte Grills können beim Wertstoffhof entsorgt werden

Übrigens: Reste von Fleisch, Fisch und Wurst gehören in die Restmülltonne. Alle nicht tierischen Essensabfälle können über die Biotonne entsorgt werden. Dort hinein darf auch nicht die vollständig abgekühlte Grillkohle. Sie muss in einem Müllsack verpackt in die Restmülltonne. Wer in einem Park grillt, nimmt am besten einen Müllbeutel mit, um den eigenen Abfall in den Mülltonnen zu entsorgen. Oder man nimmt ihn in den mitgebrachten Behältnissen wieder mit nach Hause. Hochwertige Holzkohle kann sogar wiederverwendet werden.

Wer sich einen neuen Grill anschaffen will, kann seinen alten beim Wertstoffhof abgegeben. Gaskartuschen oder Gasflaschen müssen vorher entnommen und dann im Handel zurückgegeben werden. Beim Kauf eines neuen Geräts sollte am besten auf einen langlebigen Holzkohle-, Gas- oder Elektrogrill gesetzt werden. Einweggrills verursachen unnötig Müll und bieten noch dazu keine allzu große Grillfreude. Zum Mitnehmen für unterwegs eignen sich kleine Kugel- und Klappgrills oder sogenannte Grilleimer.