18.12.2019

Umwelttag an der Mittelschule

Statt Unterricht beschäftigten sich die Schüler mit der Umwelt

Am Umwelttag in Großaitingen fanden in den fünften bis neunten Klassen Workshops statt. Ziel war es, Ideen zu entwickeln und Vorschläge zu erarbeiten, wie jeder einzelne Schüler in seinem Umfeld – an der Schule oder zu Hause – etwas für die Umwelt tun kann.

Zu Beginn der Workshops gab es drei Kurzvorträge: „Artensterben“, „Fleischtheke – die Entscheidung treffe ich selbst“ sowie „Abfall – vermeiden, trennen“. Die Aufgabe in den anschließenden Workshops war, konkrete Handlungsmöglichkeiten der Schüler und der Schule vorzuschlagen.

Nach den Workshops trafen sich alle Schüler und Lehrer in der Turnhalle, wo jede Klasse ihre Vorschläge zum Umweltschutz kurz präsentierte. Diese Vorschläge waren vielfältig und reichten vom Aufstellen von Insektenhotels und Vogelhäusern, die im Fach Technik hergestellt werden können, über Mülltrennsysteme mit Müllbotschaftern an der Schule bis zur Beachtung der Haltungsform beim Kauf von Fleisch.

Zum Abschluss stand noch eine kleine Exkursion auf dem Plan: Es wurden der Geflügelhof Mayr sowie Edeka vor Ort besucht. Johannes Mayr vom Geflügelhof zeigte, dass man Hühner auch ohne Qual halten kann, und Edeka präsentierte regionale Produkte, und stellte vor, was dort in Sachen Abfallvermeidung schon unternommen wird.

