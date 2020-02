12:31 Uhr

Umzüge in Schwabmünchen und Klosterlechfeld: Polizei zeigt mehr Präsenz

Nach der Amokfahrt von Volkmarsen in Hessen zeigt die Polizei bei den Umzügen in Klosterlechfeld und Schwabmünchen mehr Präsenz.

Von Maximilian Czysz

Unter die Gäste der beiden großen Faschingsumzüge im südlichen Landkreis mischen sich auch Polizisten – mehr als sonst. Nach der Amokfahrt von Volkmarsen will die Polizei in Schwabmünchen mehr Präsenz zeigen.

Polizisten, Feuerwehrleute und Passanten stehen an der Stelle, an der das Auto in eine Menschenmenge gefahren war. Bild: Elmar Schulten/XinHua/dpa

In dem Ort in Nordhessen war es beim Rosenmontagsumzug zu einem verheerenden Zwischenfall gekommen. Ein Mann raste mit seinem Wagen in die Zuschauermenge. 52 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Fasching in Schwabmünchen: Umzug startet um 17.11 Uhr

Der Faschingsumzug in Schwabmünchen startet am Faschingsdienstag um 17.11 Uhr. Los geht es in der Janhnstraße, von dort ziehen rund 40 Fußgruppen und Narren über die Fuggerstraße in Richtung Norden. Gefeiert wird anschließend auf dem Schrannenplatz in Schwabmünchen.

Der Umzug in Klosterlechfeld beginnt um 14.11 Uhr. Zugelassen sind diesmal auch wieder die großen Partywagen, sodass für große und kleine Narren wieder einiges geboten sein dürfte.

