Unbekannte beschädigen Friseursalon in Königsbrunn

Unbekannte Täter haben bei einem Friseursalon in Königsbrunn mehrere Fensterscheiben beschädigt. Der Sachschaden ist erheblich, die Polizei sucht Zeugen.

Randalierer haben am vergangenen Wochenende Fensterscheiben eines Friseursalons in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn beschädigt und erheblichen Schaden hinterlassen. Die Tat müsse sich zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, abgespielt haben, sei aber erst später zur Anzeige gebracht worden, berichtet die Polizei.

Beschädigt wurden ein Schaufenster und zwei Schiebefenster. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Zeugen der Tat sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizeiinspektion Bobingen melden. (adi)

