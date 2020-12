vor 33 Min.

Unbekannte beschädigen in Bobingen Auto und einen Carport

Zwei Fälle von Vandalismus gab es am Wochenende in der Straße Am Wasserturm in Bobingen.

Unbekannte Täter haben in Bobingen zwei Sachbeschädigungen begangen. Am schlimmsten erwischte es den Besitzer eines geparkten Autos.

Zwei Fälle von Vandalismus hat es am vergangenen Wochenende in der Straße "Am Wasserturm" in Bobingen gegeben. Ein unbekannter Täter hat den Heckscheibenwischer eines geparkten Autos abgerissen, berichtet die Polizei. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 250 Euro. Zudem wurde der an einem Carport angebrachte Spiegel abgerissen. Genauere Angaben zum Tatzeitraum gibt es nicht.

Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizeiinspektion Bobingen melden. (AZ)

