vor 16 Min.

Unbekannte beschmieren Hausfassaden in Klosterlechfeld

Unbekannte haben in Klosterlechfeld zwei frisch gestrichene Hausfassaden beschmiert.

Von Carmen Janzen

Schmierfinken sind in Klosterlechfeld unterwegs gewesen. In der Nacht auf Montag haben Unbekannte in der Eichendorffstraße in Klosterlechfeld zwei Einfamilienhäuser beschmiert.

Fassaden wurden erst vor Kurzem gestrichen

Die Häuser haben jeweils gelbe Hausfassaden, die erst vor Kurzem neu gestrichen wurden. Der Täter bespritzte die Häuser vermutlich von der Straße aus mit einem Pinsel, es handelt sich um schwarze Farbe. Den Hauseigentümern entstand dabei ein Schaden von jeweils etwa 500 Euro. Noch größer dürfte dabei der Ärger über den Schaden an den neu gestrichenen Hausfassaden sein, meint die Polizei. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 08232/96060 melden.

Mehr von der Polizei: Unbekannter verklebt Schloss mit Sekundenkleber

Themen folgen