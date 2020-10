Unbekannte besprühen Autos und Wände mit schwarzer Farbe

Nachdem in den vergangenen Wochen hauptsächlich der Bobinger Singoldpark betroffen war, gab es nun Vandalismus in der Siedlung. Diesmal war auch Privateigentum betroffen. Neben einer demolierten Sitzbank an der Straßberger Straße gab es auch Fassadenschmierereien an einem Anwesen in der Wacholderstraße. Zeugen berichten außerdem von mindestens einem verschmierten Auto im Farnweg.

Bild: Elmar Knöchel