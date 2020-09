11:15 Uhr

Unbekannte brechen in Bobingen Automaten in Waschanlage auf

Einen großen Sachschaden hinterließen Unbekannte in der Nacht auf Sonntag in einer Autowaschanlage in Bobingen.

Unbekannte brachen in der Nacht zum Sonntag Automaten in einer Bobinger Autowaschanlage auf. Dabei entstand ein Schaden in Höhe mehrerer Tausend Euro.

Einen großen Sachschaden hinterließen Unbekannte in der Nacht auf Sonntag in einer Autowaschanlage in der Bobinger Albert-Einstein-Straße. Zwischen 2.50 und 3.45 Uhr brachen sie mehrere Automaten auf.

Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von über 7000 Euro. Wie viel Geld sich in den Automaten befunden hatte, ist laut Polizei unklar. Derzeit wird von einem niedrigen vierstelligen Betrag ausgegangen. (mcz)

