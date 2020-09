vor 49 Min.

Unbekannte demolieren sechs Bänke im Bobinger Singoldpark

Zerstörungen am Spielplatz im Singoldpark in Bobingen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Plus Im Singoldpark in Bobingen wurden sechs Bänke aus der Verankerung gerissen und ins Wasser geworfen. Es gab noch mehr Vandalismus in der Stadt.

Von Maximilian Czysz

Die Bobinger Feuerwehr holte die sechs Bänke, die am Wochenende beschädigt worden waren, aus dem Weiher und aus der Singold. Laut Polizei wurde auch ein Stromverteilerkasten umgetreten. Damit nicht genug.

Auch die Bushaltestelle der Singoldschulen im Willi-Ohlendorf-Weg wurde von unbekannten Tätern beschädigt. Mehrere Glasscheiben wurden eingeschlagen. Scherben wurden später teilweise im Wasser gefunden. Auch die öffentliche Toilette neben dem Rathaus war von Vandalismus betroffen. Zwischen Samstag- und Sonntagabend wurden auf der Herrentoilette ein Wasserhahn sowie ein Siphon beschädigt.

Polizei sucht nach Zeugen der Sachbeschädigung in Bobingen

Die Höhe des insgesamt verursachten Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Ob die mutwilligen Sachbeschädigungen von einer oder mehreren Tätern begangen wurden, wird von der Polizei ermittelt.

Zeugen gesucht: Die Polizeiinspektion Bobingen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 08234/9606-0 entgegen.

