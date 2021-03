vor 31 Min.

Unbekannte lassen Luft aus sieben Autos ab

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag, 21. März, auf einem Parkplatz in der Augsburger Straße an sieben Fahrzeugen die Luft aus den Reifen gelassen. Warum sie das taten, ist unklar. Offenbar haben sie mit einem spitzen Gegenstand das Ventil der Reifen aufgedrückt, sodass die Luft entweichen konnte. Beschädigt wurden die Reifen nicht. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 08232/96060.

