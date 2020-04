vor 36 Min.

Unbekannte legen Feuer auf der Sportanlage am Wiesenhang

Die Bobinger Feuerwehr hat die brennende Tribüne am Sportgelände am Wiesenhang schnell gelöscht.

Rauch stieg am Samstag über der Sportanlage am Wiesenhang in Bobingen auf. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Jugendliche wurden am Tatort gesehen.

Die Tribüne auf dem Sportgelände des TSV Bobingen ist am Samstag bei einem Brand beschädigt worden. Ein aufmerksamer Anwohner hatte gegen 19.40 Uhr starke Rauchentwicklung auf dem Gelände am Wiesenhang gemeldet, berichtet die Polizei. Als die Feuerwehr eintraf, brannten bereits Teile der Tribüne. Das Feuer konnte aber schnell gelöscht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 Euro.

Brand in Bobingen: Jugendliche fliehen vom Tatort

Kurz bevor die Rauchsäule sichtbar wurde, sahen Anwohner drei Jugendliche, die fluchtartig das Sportgelände verließen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Zeugen sollen sich unter Telefon 08234/9606-0 bei der Polizeiinspektion Bobingen melden. (AZ)

