Unbekannte ritzen Herzen in mehrere Autos in Schwabmünchen

Unbekannte haben in vier Autos in Schwabmünchen solche Herzen geritzt.

Vier Autos wurden in Schwabmünchen im Bereich der Pflegamtstraße zerkratzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Fälle von zerkratzten Autos in Schwabmünchen häufen sich: Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte zwischen Montag, 15.30 Uhr, und Dienstag, 15.15 Uhr, ein Auto zerkratzt. Die Täter ritzten ein Herz in den Kotflügel des Daimlers, der am Ziegelstadel geparkt war. Der Fahrzeughalter bemerkte den Schaden, als er zum Auto zurückkehrte. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 800 Euro.

Vier Autos im Bereich der Pflegamtstraße wurden zerkratzt

Es ist nicht der erste Fall dieser Art. In den vergangenen Tagen wurden bei der Schwabmünchner Polizei vier ähnliche Sachbeschädigungen an Autos zur Anzeige gebracht. Alle ereigneten sich im Bereich der Pflegamtstraße und Am Ziegelstadel.

Demnach hatten Unbekannte am Montag ein gebrochenes Herz auf die Heckklappe eines blauen Polos geritzt. Ein blauer BMW in der Pflegamtstraße wurde auf der Motorhaube und an der Fahrerseite verkratzt, ebenfalls mit den Herzen. Der Sachschaden beträgt etwa 750 Euro.

Zeugenhinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.

