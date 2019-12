12:35 Uhr

Unbekannte schlagen vier Schaukästen ein

Vandalismus in der Innenstadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben in der Schwabmünchner Innenstadt die Scheiben von vier Schaukästen eingeschlagen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag, zwischen 20 und 10.30 Uhr in der Fuggerstraße. Der Schaden an den Schaukästen beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 08232/96060.

